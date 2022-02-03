Школьников Магнитогорска переводят на дистанционное обучение

Классы школ Магнитогорска опустеют до 12 февраля (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Школы второго по величине города Челябинской области — Магнитогорска — на неделю переходят в дистанционный режим работы. Решение принято с целью снижения заболеваемости учеников и педагогов, сообщили 4 февраля URA.RU в мэрии Магнитогорска.

«Общеобразовательные учреждения и учреждения допобразования Магнитогорска с 7 по 12 февраля осуществляют обучение в очно-заочной форме, с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. Это сделано для разобщения ученических и педагогических коллективов для снижения заболеваемости», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Это уже третий город в Челябинской области, где закрыты все школы. Ранее подобное решения приняли власти «закрытых городов» Росатома — Снежинска и Озерска. Также остановлено очное обучение во всех девяти школах Чебаркуля, где занимаются более двух тысяч учеников. Общий дистант в регионе областные власти вводить не планируют.