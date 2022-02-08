Иммунолог назвал новый симптом COVID, приносящий страшную боль

09 февраля 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

При «Омикроне» может развиться гиперестезия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У зараженных новым штаммом коронавируса «Омикрон» стали выявляться симптомы гиперестезии, то есть повышенной чувствительности, когда даже слабое воздействие на организм вызывает сильную боль. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Пациенты стали жаловаться на такой симптом при „Омикроне“, как гиперестезия, когда болит все тело. Причем если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости — везде ощущается боль, вплоть до крика», — заявил Владимир Болибок. В беседе с URA.RU иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что гиперестезия может развиваться у человека из-за поражения периферических нервов. «Эти все вещи связаны, скорее всего, с поражением периферических нервов, наподобие синдрома Гийена-Барре. То есть происходит воспаление, возбуждение начинает неконтролируемо переходить до тела нейрона и передаваться в центральную нервную систему. В итоге человек ощущает в разных частях тела то онемение, то покалывание, то боль, то холод, то еще что-то. Не могу сказать, что это характерный симптом „Омикрона“, так как это встречалось и раньше при COVID-19, но это все излечимо. Главное — вовремя диагностировать», — подчеркнул он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У зараженных новым штаммом коронавируса «Омикрон» стали выявляться симптомы гиперестезии, то есть повышенной чувствительности, когда даже слабое воздействие на организм вызывает сильную боль. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Пациенты стали жаловаться на такой симптом при „Омикроне“, как гиперестезия, когда болит все тело. Причем если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости — везде ощущается боль, вплоть до крика», — заявил Владимир Болибок. В беседе с URA.RU иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что гиперестезия может развиваться у человека из-за поражения периферических нервов. «Эти все вещи связаны, скорее всего, с поражением периферических нервов, наподобие синдрома Гийена-Барре. То есть происходит воспаление, возбуждение начинает неконтролируемо переходить до тела нейрона и передаваться в центральную нервную систему. В итоге человек ощущает в разных частях тела то онемение, то покалывание, то боль, то холод, то еще что-то. Не могу сказать, что это характерный симптом „Омикрона“, так как это встречалось и раньше при COVID-19, но это все излечимо. Главное — вовремя диагностировать», — подчеркнул он.