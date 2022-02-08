Песков рассказал о тайных договоренностях Макрона и Путина

Ранее СМИ сообщали, что Владимир Путин пообещал Эммануэлю Макрону вывести войска РФ из БеларусиФото: официальный сайт Президента России
Никто никогда не говорил, что российские войска останутся на территории Беларуси навсегда, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, действительно ли президент РФ Владимир Путин пообещал главе Франции Эммануэлю Макрону вывести солдат из республики.
«Никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии. Речь идет о совместных учениях, по завершению которых войска вернутся в места своей постоянной дислокации», — рассказал Дмитрий Песков во время конференц-колла.
Ранее Financial Times сообщила, что Путин во время переговоров с Макроном пообещал ему вывести тысячи российских военных с территории Беларуси после окончания проверки боеготовности. Совместные учения Москвы и Минска «Союзная решимость-2022» проходят с 10 по 20 февраля. Также газета передавала, что президент РФ обязался не начинать военных действий в отношении Украины.
Встреча Путина и Макрона состоялась 7 февраля в Москве. Президенты обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Макрон заявил, что Россия и Франция договорились продолжить работу в этом направлении, передает «Национальная служба новостей».
Никто никогда не говорил, что российские войска останутся на территории Беларуси навсегда, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, действительно ли президент РФ Владимир Путин пообещал главе Франции Эммануэлю Макрону вывести солдат из республики. «Никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии. Речь идет о совместных учениях, по завершению которых войска вернутся в места своей постоянной дислокации», — рассказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Ранее Financial Times сообщила, что Путин во время переговоров с Макроном пообещал ему вывести тысячи российских военных с территории Беларуси после окончания проверки боеготовности. Совместные учения Москвы и Минска «Союзная решимость-2022» проходят с 10 по 20 февраля. Также газета передавала, что президент РФ обязался не начинать военных действий в отношении Украины. Встреча Путина и Макрона состоялась 7 февраля в Москве. Президенты обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Макрон заявил, что Россия и Франция договорились продолжить работу в этом направлении, передает «Национальная служба новостей».