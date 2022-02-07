Владимир Путин и Эммануэль Макрон разговаривали более пяти часовФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона завершились. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона закончились, сейчас главы государств готовятся к пресс-конференции, сообщил Дмитрий Песков РИА «Новости». Встреча президентов длилась более пяти часов.
Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Песков заявил, что от встречи Путина и Макрона в Кремле ожидают разрядки напряженности. По словам Эммануэля Макрона, главной темой на переговорах должна была стать ситуация на Украине, передает Life.
Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона завершились. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона закончились, сейчас главы государств готовятся к пресс-конференции, сообщил Дмитрий Песков РИА «Новости». Встреча президентов длилась более пяти часов. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Песков заявил, что от встречи Путина и Макрона в Кремле ожидают разрядки напряженности. По словам Эммануэля Макрона, главной темой на переговорах должна была стать ситуация на Украине, передает Life.