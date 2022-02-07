07 февраля 2022

В Москве завершились переговоры Путина и Макрона. Встреча длилась более пяти часов

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Владимир Путин и Эммануэль Макрон разговаривали более пяти часов Фото:

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона завершились. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона закончились, сейчас главы государств готовятся к пресс-конференции, сообщил Дмитрий Песков РИА «Новости». Встреча президентов длилась более пяти часов.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Песков заявил, что от встречи Путина и Макрона в Кремле ожидают разрядки напряженности. По словам Эммануэля Макрона, главной темой на переговорах должна была стать ситуация на Украине, передает Life.

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Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона завершились. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона закончились, сейчас главы государств готовятся к пресс-конференции, сообщил Дмитрий Песков РИА «Новости». Встреча президентов длилась более пяти часов. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Песков заявил, что от встречи Путина и Макрона в Кремле ожидают разрядки напряженности. По словам Эммануэля Макрона, главной темой на переговорах должна была стать ситуация на Украине, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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