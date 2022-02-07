07 февраля 2022

Курганским дворникам не платят зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане дворники клининговой компании «Сервисные технологии» жалуются на задержку зарплат Фото:

Курганский предприниматель Евгений Бавкунов задерживает зарплату дворникам. Работники не получили деньги за декабрь и январь, рассказал URA.RU дворник клининговой компании.

«Клининговая компания „Сервисные технологии“ задерживает зарплату дворникам. Хозяин компании Евгений Бавкунов. Мы за декабрь зарплату не получили, а на дворе февраль. Дворники работают на территории от КЗКТ до Центрального стадиона, многие без трудового договора. На других работников, кто по договору работает, нашли деньги, а на дворников не нашли. А как людям жить, особенно тем, кто еще не вышел на пенсию? Один дворник попал в больницу с инфарктом, его жена не может получить зарплату», — рассказал дворник клининговой компании, пожелавший не раскрывать своего имени.

Оперативно связаться с Евгением Бавкуновым URA.RU не удалось. По телефону клининговой компании «Сервисные технологии» ответила сотрудница, представившаяся бухгалтером. Она заявила, что задолженности за декабрь перед работниками нет, а зарплата за январь будет выплачена позже.

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Курганский предприниматель Евгений Бавкунов задерживает зарплату дворникам. Работники не получили деньги за декабрь и январь, рассказал URA.RU дворник клининговой компании. «Клининговая компания „Сервисные технологии“ задерживает зарплату дворникам. Хозяин компании Евгений Бавкунов. Мы за декабрь зарплату не получили, а на дворе февраль. Дворники работают на территории от КЗКТ до Центрального стадиона, многие без трудового договора. На других работников, кто по договору работает, нашли деньги, а на дворников не нашли. А как людям жить, особенно тем, кто еще не вышел на пенсию? Один дворник попал в больницу с инфарктом, его жена не может получить зарплату», — рассказал дворник клининговой компании, пожелавший не раскрывать своего имени. Оперативно связаться с Евгением Бавкуновым URA.RU не удалось. По телефону клининговой компании «Сервисные технологии» ответила сотрудница, представившаяся бухгалтером. Она заявила, что задолженности за декабрь перед работниками нет, а зарплата за январь будет выплачена позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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