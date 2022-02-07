Курганским дворникам не платят зарплату

Курганский предприниматель Евгений Бавкунов задерживает зарплату дворникам. Работники не получили деньги за декабрь и январь, рассказал URA.RU дворник клининговой компании.
«Клининговая компания „Сервисные технологии“ задерживает зарплату дворникам. Хозяин компании Евгений Бавкунов. Мы за декабрь зарплату не получили, а на дворе февраль. Дворники работают на территории от КЗКТ до Центрального стадиона, многие без трудового договора. На других работников, кто по договору работает, нашли деньги, а на дворников не нашли. А как людям жить, особенно тем, кто еще не вышел на пенсию? Один дворник попал в больницу с инфарктом, его жена не может получить зарплату», — рассказал дворник клининговой компании, пожелавший не раскрывать своего имени.
Оперативно связаться с Евгением Бавкуновым URA.RU не удалось. По телефону клининговой компании «Сервисные технологии» ответила сотрудница, представившаяся бухгалтером. Она заявила, что задолженности за декабрь перед работниками нет, а зарплата за январь будет выплачена позже.
Курганский предприниматель Евгений Бавкунов задерживает зарплату дворникам. Работники не получили деньги за декабрь и январь, рассказал URA.RU дворник клининговой компании. «Клининговая компания „Сервисные технологии“ задерживает зарплату дворникам. Хозяин компании Евгений Бавкунов. Мы за декабрь зарплату не получили, а на дворе февраль. Дворники работают на территории от КЗКТ до Центрального стадиона, многие без трудового договора. На других работников, кто по договору работает, нашли деньги, а на дворников не нашли. А как людям жить, особенно тем, кто еще не вышел на пенсию? Один дворник попал в больницу с инфарктом, его жена не может получить зарплату», — рассказал дворник клининговой компании, пожелавший не раскрывать своего имени. Оперативно связаться с Евгением Бавкуновым URA.RU не удалось. По телефону клининговой компании «Сервисные технологии» ответила сотрудница, представившаяся бухгалтером. Она заявила, что задолженности за декабрь перед работниками нет, а зарплата за январь будет выплачена позже.