Курганского чиновника дважды за год ловили пьяным за рулем

В отношении главы поселения Варгашинского района возбуждено уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В отношении главы одного из поселений Варгашинского района Курганской области возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его уже лишали прав за пьяную езду, сообщает региональное следственное управление СК России.

По данным следственных органов, подозреваемый, будучи избранным на должность главы сельского поселения, весной 2021 года был признан виновным в правонарушении по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ — управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на один год и восемь месяцев.

«Не сделав для себя должных выводов, подозреваемый в конце декабря 2021 года, двигаясь за рулем автомобиля с признаками алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками ДПС. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался», — говорится в сообщении СУ СК.

Уголовное дело в отношении главы сельского поселения одного из сельсоветов Варгашинского района возбуждено по ст. 264.1 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). В настоящее время расследование продолжается.

На сайте судебного участка №3 Варгашинского судебного района указано, что в мае 2021 года к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ привлекли Речкина Юрия Валерьевича — полного тезку главы сельского поселения Верхнесуерского сельсовета. В конце декабря 2021 года ему же назначено новое наказание — по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами). Дозвониться за комментариями до администрации Верхнесуерского сельсовета URA.RU не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре 2021 года в суд передавали материалы уголовного дела в отношении главы еще одного сельсовета Курганской области. В декабре 2020 года его лишили прав на 1,5 года. В августе 2021 года его снова поймали пьяным за рулем.

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