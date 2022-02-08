Фигуристу РФ Мозалеву угрожают из-за провала японца Ханю на ОИ

Болельщики японского фигуриста Юдзуры Ханю массово угрожают российскому фигуристу Андрею Мозалеву в соцсетях. Его объявили виновным в неудачной короткой программе Ханю на Олимпийских играх в Пекине.
«Сумасшедшие фанаты двукратного олимпийского чемпиона, известные своей радикальностью, провели расследование и нашли виновного (в провале Ханю — прим. URA.RU) — Андрея Мозалева. <…> В итоге на пару часов Instagram Мозалева даже закрывался из-за обилия угроз», — сообщает газета «Спорт-экспресс».
После проката короткой программы Юдзуру Ханю занял восьмое место, набрав 95,15 балла. Свою неудачу он объяснил ямой во льду, передает газета. Фанаты Ханю, в свою очередь, обвинили во всем Мозалева. Некоторым не понравилось, что российский фигурист находился слишком близко к японскому спортсмену во время разминки и, по мнению фанатов, мешал Ханю.
По итогам короткой программы, Андрей Мозалев находится на 23-м месте. Произвольную программу фигуристы покажут 10 февраля.
Болельщики японского фигуриста Юдзуры Ханю массово угрожают российскому фигуристу Андрею Мозалеву в соцсетях. Его объявили виновным в неудачной короткой программе Ханю на Олимпийских играх в Пекине. «Сумасшедшие фанаты двукратного олимпийского чемпиона, известные своей радикальностью, провели расследование и нашли виновного (в провале Ханю — прим. URA.RU) — Андрея Мозалева. <…> В итоге на пару часов Instagram Мозалева даже закрывался из-за обилия угроз», — сообщает газета «Спорт-экспресс». После проката короткой программы Юдзуру Ханю занял восьмое место, набрав 95,15 балла. Свою неудачу он объяснил ямой во льду, передает газета. Фанаты Ханю, в свою очередь, обвинили во всем Мозалева. Некоторым не понравилось, что российский фигурист находился слишком близко к японскому спортсмену во время разминки и, по мнению фанатов, мешал Ханю. По итогам короткой программы, Андрей Мозалев находится на 23-м месте. Произвольную программу фигуристы покажут 10 февраля.