Фигуристу РФ Мозалеву угрожают из-за провала японца Ханю на ОИ

09 февраля 2022 в 04:42 Размер текста - 17 +

Фанаты Ханю обвинили Мозалева в неудачном прокате японского фигуриста. Фото из архива Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Болельщики японского фигуриста Юдзуры Ханю массово угрожают российскому фигуристу Андрею Мозалеву в соцсетях. Его объявили виновным в неудачной короткой программе Ханю на Олимпийских играх в Пекине. «Сумасшедшие фанаты двукратного олимпийского чемпиона, известные своей радикальностью, провели расследование и нашли виновного (в провале Ханю — прим. URA.RU) — Андрея Мозалева. <…> В итоге на пару часов Instagram Мозалева даже закрывался из-за обилия угроз», — сообщает газета «Спорт-экспресс». После проката короткой программы Юдзуру Ханю занял восьмое место, набрав 95,15 балла. Свою неудачу он объяснил ямой во льду, передает газета. Фанаты Ханю, в свою очередь, обвинили во всем Мозалева. Некоторым не понравилось, что российский фигурист находился слишком близко к японскому спортсмену во время разминки и, по мнению фанатов, мешал Ханю. По итогам короткой программы, Андрей Мозалев находится на 23-м месте. Произвольную программу фигуристы покажут 10 февраля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Болельщики японского фигуриста Юдзуры Ханю массово угрожают российскому фигуристу Андрею Мозалеву в соцсетях. Его объявили виновным в неудачной короткой программе Ханю на Олимпийских играх в Пекине. «Сумасшедшие фанаты двукратного олимпийского чемпиона, известные своей радикальностью, провели расследование и нашли виновного (в провале Ханю — прим. URA.RU) — Андрея Мозалева. <…> В итоге на пару часов Instagram Мозалева даже закрывался из-за обилия угроз», — сообщает газета «Спорт-экспресс». После проката короткой программы Юдзуру Ханю занял восьмое место, набрав 95,15 балла. Свою неудачу он объяснил ямой во льду, передает газета. Фанаты Ханю, в свою очередь, обвинили во всем Мозалева. Некоторым не понравилось, что российский фигурист находился слишком близко к японскому спортсмену во время разминки и, по мнению фанатов, мешал Ханю. По итогам короткой программы, Андрей Мозалев находится на 23-м месте. Произвольную программу фигуристы покажут 10 февраля.