Глава Рособрнадзора Музаев рассказал о главных изменениях ЕГЭ

09 февраля 2022 в 05:17 Размер текста - 17 +

В этом году все выпускники 11-х классов должны будут написать ЕГЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2022 году ЕГЭ претерпит очередные изменения. О них подробно рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «В ЕГЭ появятся задания, требующие анализа информации, развернутого рассуждения, аргументации, комбинации разных методов решения задач. Кроме того, в выполнении ряда заданий школьникам придется опираться на опыт выполнения учебных исследований и проектов», — рассказал Анзор Музаев «Известиям». Это касается как общего принципа построения заданий, так и изменения тестовых и письменных заданий в конкретных предметах. Например, в профильном экзамене по математике разработчики планируют убрать ряд простых заданий, с которыми справлялось большинство участников ЕГЭ. Вместо них появятся более сложные задачи, отметили представители Рособрнадзора. Кроме того, в этом году ЕГЭ планируется провести в «допандемийном» формате. По словам Мурзаева, в 2020 году выпускники 11 класса получали аттестат на основании результатов промежуточной аттестации, ЕГЭ сдавали только для поступления в вуз. В 2021 году те ученики, которые не хотели поступать в вуз в текущем году, могли пройти государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Опыт двух лет показал, что около 10% выпускников не планировали поступать в вузы. Соответственно, в этом году подобных послаблений не будет. ЕГЭ будут сдавать все выпускники 11-х классов. Обязательными предметами для сдачи ЕГЭ являются русский язык и базовая или профильная (для поступления в вуз) математика. ГВЭ могут сдавать ученики с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, обучающиеся специальных учебно-воспитательных учреждениях. Ранее глава Рособрнадзора заявил, что в некоторых российских школах заметно снизилось качество знаний учащихся. По его словам, в некоторых учебных заведениях не давали знания, а просто оценивали контрольными работами, а дача знаний ложилась на плечи родителей и репетиторов. Кроме того, на снижение качества знаний у учеников повлияла пандемия коронавируса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2022 году ЕГЭ претерпит очередные изменения. О них подробно рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «В ЕГЭ появятся задания, требующие анализа информации, развернутого рассуждения, аргументации, комбинации разных методов решения задач. Кроме того, в выполнении ряда заданий школьникам придется опираться на опыт выполнения учебных исследований и проектов», — рассказал Анзор Музаев «Известиям». Это касается как общего принципа построения заданий, так и изменения тестовых и письменных заданий в конкретных предметах. Например, в профильном экзамене по математике разработчики планируют убрать ряд простых заданий, с которыми справлялось большинство участников ЕГЭ. Вместо них появятся более сложные задачи, отметили представители Рособрнадзора. Кроме того, в этом году ЕГЭ планируется провести в «допандемийном» формате. По словам Мурзаева, в 2020 году выпускники 11 класса получали аттестат на основании результатов промежуточной аттестации, ЕГЭ сдавали только для поступления в вуз. В 2021 году те ученики, которые не хотели поступать в вуз в текущем году, могли пройти государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Опыт двух лет показал, что около 10% выпускников не планировали поступать в вузы. Соответственно, в этом году подобных послаблений не будет. ЕГЭ будут сдавать все выпускники 11-х классов. Обязательными предметами для сдачи ЕГЭ являются русский язык и базовая или профильная (для поступления в вуз) математика. ГВЭ могут сдавать ученики с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, обучающиеся специальных учебно-воспитательных учреждениях. Ранее глава Рособрнадзора заявил, что в некоторых российских школах заметно снизилось качество знаний учащихся. По его словам, в некоторых учебных заведениях не давали знания, а просто оценивали контрольными работами, а дача знаний ложилась на плечи родителей и репетиторов. Кроме того, на снижение качества знаний у учеников повлияла пандемия коронавируса.