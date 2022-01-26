В Рособрнадзоре заявили о снижении качества знаний у школьников

Ухудшение качества знаний у школьников связано с долгими ограничениями на посещение школ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В некоторых российских школах снизилось качество знаний учащихся. Это связано со слабым школьным образованием и коронавирусной инфекцией, из-за которой вводились ограничения. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«В некоторых школах не давали знания, а просто оценивали их контрольными работами. Дача знаний ложилась на плечи родителей и репетиторов. Количество контрольных работ должно соответствовать стандартам. Также на уменьшение количества знаний влияет коронавирус. Это касается тех регионов, где были долгие локдауны, и из-за этого качество знаний снизилось», — пояснил он на XVIII съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, трансляция мероприятия ведется на youtube-канале Общественной палаты РФ.

Он также дополнил, что проблема слабеющих знаний учеников — пока не повсеместная. Она наблюдается только в некоторых учебных заведениях. По его словам, каждый ребенок должен быть устроен, получать качественное образование.

Ранее сообщалось, что более половины российских граждан выступили за отмену Единого государственного экзамена, пишет «Федеральное агентство новостей». При этом однозначно поддерживают ЕГЭ также лишь 7% опрошенных, относятся к экзамену нормально 25% опрошенных россиян. Опрос провел банк «Открытие», дополняют Nation News.

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