Врач оценил опасность ампутации из-за COVID-19

09 февраля 2022 в 05:48 Размер текста - 17 +

Коронавирус может привести к тромбозу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У переболевших коронавирусом достаточно часто встречается тромбоз, из-за чего может развиться критическое ухудшение кровоснабжения конечностей, что ведет к ампутации. Об этом сообщил доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин. «Сам по себе ковид дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, прежде всего на систему свертывания крови, поэтому тромбоз у перенесших эту инфекцию встречается, к сожалению, очень часто», — рассказал Чупин РИА «Новости». Подобных случаев было немало, отметил врач. По словам Чупина, Тромбоз может возникнуть как на пике болезни, так и спустя несколько месяцев после выздоровления. Чем тяжелее проходило течение болезни, тем дольше сохраняются негативные факторы, ведущие к риску возникновения тромбоза, сообщил врач. Ранее врачи назвали 2 ранних симптома, указывающих «Стелс-омикрон». Это устлалось и головокружение. Головокружение может появляться и исчезать на протяжении дня, сообщили в Национальной службе здравоохранения Англии (NHS). Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У переболевших коронавирусом достаточно часто встречается тромбоз, из-за чего может развиться критическое ухудшение кровоснабжения конечностей, что ведет к ампутации. Об этом сообщил доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин. «Сам по себе ковид дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, прежде всего на систему свертывания крови, поэтому тромбоз у перенесших эту инфекцию встречается, к сожалению, очень часто», — рассказал Чупин РИА «Новости». Подобных случаев было немало, отметил врач. По словам Чупина, Тромбоз может возникнуть как на пике болезни, так и спустя несколько месяцев после выздоровления. Чем тяжелее проходило течение болезни, тем дольше сохраняются негативные факторы, ведущие к риску возникновения тромбоза, сообщил врач. Ранее врачи назвали 2 ранних симптома, указывающих «Стелс-омикрон». Это устлалось и головокружение. Головокружение может появляться и исчезать на протяжении дня, сообщили в Национальной службе здравоохранения Англии (NHS).