08 февраля 2022

Врач оценил опасность ампутации из-за COVID-19

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Коронавирус может привести к тромбозу Фото:
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Коронавирус COVID-19

У переболевших коронавирусом достаточно часто встречается тромбоз, из-за чего может развиться критическое ухудшение кровоснабжения конечностей, что ведет к ампутации. Об этом сообщил доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин.

«Сам по себе ковид дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, прежде всего на систему свертывания крови, поэтому тромбоз у перенесших эту инфекцию встречается, к сожалению, очень часто», — рассказал Чупин РИА «Новости». Подобных случаев было немало, отметил врач.

По словам Чупина, Тромбоз может возникнуть как на пике болезни, так и спустя несколько месяцев после выздоровления. Чем тяжелее проходило течение болезни, тем дольше сохраняются негативные факторы, ведущие к риску возникновения тромбоза, сообщил врач.

Ранее врачи назвали 2 ранних симптома, указывающих «Стелс-омикрон». Это устлалось и головокружение. Головокружение может появляться и исчезать на протяжении дня, сообщили в Национальной службе здравоохранения Англии (NHS).

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У переболевших коронавирусом достаточно часто встречается тромбоз, из-за чего может развиться критическое ухудшение кровоснабжения конечностей, что ведет к ампутации. Об этом сообщил доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин. «Сам по себе ковид дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, прежде всего на систему свертывания крови, поэтому тромбоз у перенесших эту инфекцию встречается, к сожалению, очень часто», — рассказал Чупин РИА «Новости». Подобных случаев было немало, отметил врач. По словам Чупина, Тромбоз может возникнуть как на пике болезни, так и спустя несколько месяцев после выздоровления. Чем тяжелее проходило течение болезни, тем дольше сохраняются негативные факторы, ведущие к риску возникновения тромбоза, сообщил врач. Ранее врачи назвали 2 ранних симптома, указывающих «Стелс-омикрон». Это устлалось и головокружение. Головокружение может появляться и исчезать на протяжении дня, сообщили в Национальной службе здравоохранения Англии (NHS).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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