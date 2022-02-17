Депутат Госдумы: россияне должны получать доходы от ресурсов РФ

Сегодня сверхдоходы от ресурсов страны идут в Фонд национального благосостояния Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Граждане России должны получать реальные доходы от разработки природных ресурсов страны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«Люди должны получать какие-то реальные доходы от разработки национальных ресурсов. Сейчас у граждан возникает совершенно справедливое ощущение, что деньги забирают себе олигархи, менеджеры госкомпаний и бюджет, а людям от нефтегазовых богатств ничего не остается», — сказал Михаил Щапов.

По мнению парламентария, сверхдоходы государства также должны распределяться на проекты, приносящие пользу экономике страны. «Мы считаем, что деньги, полученные от сверхдоходов, должны только частично направляться в стабилизационный фонд. Сверх определенной суммы (сейчас это около 7% от ВВП, и этого достаточно) деньги нужно распределять между приоритетными проектами, работающими на развитие экономики, и гражданами», — добавил он.

В России уже есть механизм выплат гражданам с доходов от разработки ресурсов, подчеркнул депутат. Он уточнил, что имеет в виду Фонд национального благосостояния (ФНБ). «Но он не работает в главном — средства не идут ни в экономику, ни людям. Они просто лежат мертвым грузом в расчете на „черный день“. Однако в 2020 году день был куда уж чернее, но оказалось, что просто нет процедуры, по которой средства ФНБ можно направить хотя бы на разовую помощь людям. То есть деньги мы, как в развитых нефтегазовых экономиках, изымаем, но дальше они не попадают в дело», — заключил Щапов.

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