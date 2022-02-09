Грызлов: в Киеве пытаются привести Украину к войне

09 февраля 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Грызлов уверен, что Украина идет по «худшему из сценариев» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Текущая ситуация вокруг Украины является «худшим из сценариев» — страну пытаются втянуть в войну. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов. «То, что сейчас происходит, — это наихудший сценарий, который может быть», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24». Полпред напомнил о предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского привести страну к миру. Однако «партия войны» в Киеве стала еще сильнее и «фактически пытается привести Украину к реальной войне». Грызлов подчеркнул, что война — «самый плохой сценарий». Но российское дипведомство прикладывает все усилия, чтобы «не дать возможность Украине решать вопросы силовым методом». Ранее Конгресс США заявил, что Америка не должна оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока собственная южная граница не будет должным образом обеспечена. Председатель комитета Народного совета ДНР по внешней политике и международным связям Владислав Бердичевский сообщил, что наступление Украины на ДНР вполне возможно. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Текущая ситуация вокруг Украины является «худшим из сценариев» — страну пытаются втянуть в войну. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов. «То, что сейчас происходит, — это наихудший сценарий, который может быть», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24». Полпред напомнил о предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского привести страну к миру. Однако «партия войны» в Киеве стала еще сильнее и «фактически пытается привести Украину к реальной войне». Грызлов подчеркнул, что война — «самый плохой сценарий». Но российское дипведомство прикладывает все усилия, чтобы «не дать возможность Украине решать вопросы силовым методом». Ранее Конгресс США заявил, что Америка не должна оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока собственная южная граница не будет должным образом обеспечена. Председатель комитета Народного совета ДНР по внешней политике и международным связям Владислав Бердичевский сообщил, что наступление Украины на ДНР вполне возможно.