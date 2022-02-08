Депутат ДНР: между Киевом и Донбассом растет напряжение

09 февраля 2022 в 04:36 Размер текста - 17 +

По словам Владислава Бердичевского, наступление Украины на ДНР возможно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Наступление Украины на ДНР вполне возможно. Так считает председатель комитета Народного совета ДНР по внешней политике и международным связям Владислав Бердичевский. «Мы привыкли, что все более или менее спокойно. Но, если ружье висит, оно обязательно выстрелит. Украина в тупике. Идти по пути выполнения Минских соглашений она отказывается. Прямых переговоров с руководством республик не хочет. Патовая ситуация! Выход — война. Тем более НАТО на ее стороне», — поделился с «Известиями» Владислав Бердичевский. Политический аналитик из Донецка Андрей Бабицкий придерживается обратного мнения, что в Киеве отдают себе отчет, что будет, если начнется наступление на ДНР — Россия вмешается и заступится за Донбасс. В таком случае, по мнению аналитика, все будет развиваться по сценарию «08-08-08», когда в 2008-м русские войска отбили вероломное нападение Грузии. Жители ДНР по-разному реагируют на происходящее. Глава прифронтового села Александровка, в прошлом ополченец Константин Чалов считает, что в ближайшее время украинские войска могут перейти в наступление. Он рассказывает, что жители села каждый день созваниваются с марьинскими и слышать одно: танки подошли, штурмовую технику и войское пополнение опять подогнали. Андрей Лысенко поделился тем, что его близкая родственница, которая временно находится в Черкасской области Украины, рассказала, как общается со своими племянницами 9 и 10 лет. По ее словам, их в школе учат, как прятаться в подвале, как убегать, как спасаться. По мнению экс-министра обороны страны, бывшего кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко, властям страны и его лидеру стоит отказаться от мыслей о возвращении Крыма и Донбасса. Он считает, что пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не «вернется». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Наступление Украины на ДНР вполне возможно. Так считает председатель комитета Народного совета ДНР по внешней политике и международным связям Владислав Бердичевский. «Мы привыкли, что все более или менее спокойно. Но, если ружье висит, оно обязательно выстрелит. Украина в тупике. Идти по пути выполнения Минских соглашений она отказывается. Прямых переговоров с руководством республик не хочет. Патовая ситуация! Выход — война. Тем более НАТО на ее стороне», — поделился с «Известиями» Владислав Бердичевский. Политический аналитик из Донецка Андрей Бабицкий придерживается обратного мнения, что в Киеве отдают себе отчет, что будет, если начнется наступление на ДНР — Россия вмешается и заступится за Донбасс. В таком случае, по мнению аналитика, все будет развиваться по сценарию «08-08-08», когда в 2008-м русские войска отбили вероломное нападение Грузии. Жители ДНР по-разному реагируют на происходящее. Глава прифронтового села Александровка, в прошлом ополченец Константин Чалов считает, что в ближайшее время украинские войска могут перейти в наступление. Он рассказывает, что жители села каждый день созваниваются с марьинскими и слышать одно: танки подошли, штурмовую технику и войское пополнение опять подогнали. Андрей Лысенко поделился тем, что его близкая родственница, которая временно находится в Черкасской области Украины, рассказала, как общается со своими племянницами 9 и 10 лет. По ее словам, их в школе учат, как прятаться в подвале, как убегать, как спасаться. По мнению экс-министра обороны страны, бывшего кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко, властям страны и его лидеру стоит отказаться от мыслей о возвращении Крыма и Донбасса. Он считает, что пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не «вернется».