Олимпийский чемпион Тихонов призвал сажать в тюрьму за допинг

Тихонов раскритиковал слова депутата Госдумы Журовой о том, что допинг-скандал — это «политический заказ» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Того, кто дал допинг фигуристке Камиле Валиевой, нужно посадить в тюрьму. Об этом заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Своим комментарием спортсмен ответил на заявление депутата Госдумы Светланы Журовой о том, что инцидент с допингом был «политическим заказом».

«Мне звонят столько людей, которые смеются над такими словами наших депутатов-олимпийцев. Какой политический заказ, если эта наша собственная безграмотность и безответственность? Вы травмируете и ломаете карьеру такой талантливой спортсменке. Того, кто дал ей запрещенный препарат, надо посадить в тюрьму», — передает слова Тихонова Sports.ru.

Спортсмен рекомендовал Журовой озаботиться тем, «как сделать закон о допинге рабочим, чтобы он заставил задуматься и спортсменов, и тренеров, и РУСАДА». А также обратить внимание на низкие зарплаты учителей физкультуры и детских тренеров в регионах, нежели «заниматься политическим популизмом на скандальных темах», заключил Тихонов

Ранее появилась информация, что Камилу Валиеву могут отстранить от участия в Олимпиаде. Во вторник, 8 февраля, российским фигуристам не стали вручать золотые медали. В издании «Спорт-Экспресс» сообщили, что в допинг-пробе фигуристки нашли препарат для сердца, который не влияет на повышение спортивных результатов. Действия WADA жестко раскритиковал комментатор Дмитрий Губерниев. Депутат Госдумы Светлана Журова назвала инцидент «политическим заказом». Позднее появилась информация, что Валиеву восстановили на Олимпиаде.

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