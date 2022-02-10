WADA «вбросила информацию аккурат перед церемонией», заявил Губерниев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал WADA за допинговый скандал с фигуристкой Камилой Валиевой. По его словам, организаторы борются не с допингом, а с Россией.

«Нужно было дождаться завершения командного турнира и аккурат перед церемонией награждения, которую ждет, без преувеличения, весь мир, вбросить эту информацию. Что раньше-то молчали? Это не борьба с допингом, это борьба со страной, где я живу и которую люблю. Если бы этих людей интересовала борьба с допингом — они бы немедленно об этом сказали», — завил Губерниев в эфире «Соловьев Live».

Комментатор уверен, что разговоры об употреблении допинга российскими спортсменами бессмысленны. «Прошла информация про некий препарат для сердца и уже все оговорились, что он не является допингом, и он не влияет на четверные прыжки. Следующий вопрос товарищам из WADA. Допустим, в декабре была некая проблема у российского спортсмена. Допустим! Хотя, на самом деле, мы понимаем прекрасно, что все допинг-пробы до, все допинг-пробы после — они были абсолютно чистыми, речь идет о том, что было в декабре в один-единственный момент», — заключил он.

Ранее появилась информация, что Камилу Валиеву могут отстранить от участия в Олимпиаде. Во вторник, 8 февраля, российским фигуристам не стали вручать золотые медали. В издании «Спорт-Экспресс» сообщили, что в допинг-пробе фигуристки нашли препарат для сердца, который не влияет на повышение спортивных результатов. Церемония была перенесена. Вскоре появились слухи, что задержка связана с проблемным допинг-тестом одного из членов российской команды. В МОК скандал вокруг допинга назвали спекуляцией.

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