Российским фигуристам не вручают золото из-за допинг-скандала

Российский фигурист сдал сомнительную допинг-пробу перед Олимпиадой Фото: Алексей Колчин © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Церемонию награждения российских фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) задержали из-за проблем с допинг-тестом российского спортсмена. Об этом сообщает издание Inside the Games.

«Считается, что причиной задержки является ситуация, связанная с Олимпийским комитетом России (ОКР) и международными допинговыми органами. Проблема связана с тестом на наркотики, проведенным до Олимпиады», — передает издание со ссылкой на источники.

Обновлено в 12:05

«Верить информации Inside The Games о допинге у российских фигуристов не нужно, стоит дождаться официальной информации», — заявил глава комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев в разговоре с РИА «Новости».

Ранее сборная Олимпийского комитета России получила золотые медали по итогам командного турнира. Несмотря на то, что в произвольном танце фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место, в общем зачете команда из РФ победила. Сборная ОКР набрала 74 очка. На втором месте оказались США (58 баллов), на третьем — Япония (54 балла).

За прошедшие четыре дня российские спортсмены завоевали 10 медалей. Зимние Олимпийские игры начались в Пекине 4 февраля 2022 года. На соревнованиях разыгрывают 109 комплектов наград.

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