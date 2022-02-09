В Кургане умерла «Отличник народного просвещения»

Завкафедры ботаники КГУ Маргарита Левченко умерла на 85-м году жизни Фото: сайт Курганского государственного университета

В Кургане умерла завкафедры ботаники КГУ Маргарита Левченко, которой присвоено звание «Отличник народного просвещения». Данная информация была размещена 10 февраля на сайте Курганского государственного университета.

«9 февраля 2022 года на 85-м году жизни не стало Маргариты Федоровны Левченко. <…> Похороны пройдут 11 февраля 2022 г. на кладбище с. Кетово в 13:00», — указано в сообщении.

Левченко проработала в университете 38 лет. Представители университета отметили, что за это время был создан фундамент, на котором продолжается развитие основных научных направлений кафедры ботаники. Она заведовала кафедрой 16 лет. Сотрудники университета добавили, что ей присвоено почетное звание «Отличник народного просвещения». Оно присваивается ученым, педагогам высшей и средней школы за выдающиеся успехи в развитии образования.