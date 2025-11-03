Логотип РИА URA.RU
Экономика

Бизнес

Свердловчанка переехала в Курганскую область, чтобы стать успешным сыроваром

03 ноября 2025 в 23:42
Сыроварня успешно работает в Курганской области

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Свердловской области Бариза Кабжанова вместе со своей семьей переехала в Курганскую область, чтобы заняться сыроварным бизнесом. За несколько лет она добилась успеха в реализации сельхозпроекта. Об этом рассказали представители властей региона.

«В нашем ассортименте 80 наименований сырной и другой молочной продукции. За четыре года мы уже развились и достраиваем цех. Все у нас получается, потому что в Курганской области берут и за руку ведут: не понимаешь — тебе рассказывают, ищут пути. И мне именно эта изюминка в регионе нравится», — передает telegram-канал «Курганская область официально» слова сыродела.

История Баризы Кабжановой является примером успешной реализации государственной политики поддержки агропромышленного комплекса Курганской области. Регион демонстрирует одни из лучших темпов роста в стране: за шесть лет экспорт продукции АПК вырос в 2,8 раза, а на субсидии по молоку было направлено 686 млн рублей, что способствовало привлечению новых предпринимателей в молочную отрасль.

