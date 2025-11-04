Логотип РИА URA.RU
На «курганской Рублевке» отремонтируют дорогу к школе

В Курганской области обновят асфальт на дороге к школе в Кетовском округе
04 ноября 2025 в 09:29
Возле школы в Курганской области обновят асфальт

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Курганской области отремонтируют дорогу к школе в селе Каширино Кетовского округа (также называют «курганской Рублевкой»). Информация о поиске подрядчика размещена на сайте госзакупок.

«Объект закупки: содержание автомобильных дорог Кетовского муниципального округа — ремонт асфальтового покрытия подъезда к школе в селе Каширино. Начальная цена 3 535 353,54 рублей», — указано в документации.

Размещена закупка была 1 ноября. 11 ноября истекает сроки подачи заявок, а к 13 ноября будет определен подрядчик, который починит дорогу к школе.

Ремонт дорожной инфраструктуры в Курганской области входит в число приоритетных направлений развития муниципальных образований. Ранее в регионе проводились масштабные работы по обновлению объектов социальной инфраструктуры, включая капитальный ремонт образовательных учреждений с привлечением значительных бюджетных средств.

