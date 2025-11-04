На «курганской Рублевке» отремонтируют дорогу к школе

Возле школы в Курганской области обновят асфальт Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Курганской области отремонтируют дорогу к школе в селе Каширино Кетовского округа (также называют «курганской Рублевкой»). Информация о поиске подрядчика размещена на сайте госзакупок.

«Объект закупки: содержание автомобильных дорог Кетовского муниципального округа — ремонт асфальтового покрытия подъезда к школе в селе Каширино. Начальная цена 3 535 353,54 рублей», — указано в документации.

Размещена закупка была 1 ноября. 11 ноября истекает сроки подачи заявок, а к 13 ноября будет определен подрядчик, который починит дорогу к школе.

Продолжение после рекламы