Судимый за рабский труд курганец вызвал в суд силовиков, выставив иск 100 тысяч рублей

Курганец выставил силовикам иск на 100 тысяч из-за изъятых ружей

Отбывший наказание за использование рабского труда житель Куртамышского округа (Курганская область) потребовал от силовых структур 100 тысяч рублей после изъятия у него охотничьих ружей. Мужчина считал несправедливым постановление ФСБ, на основании которого было изъято оружие, и подал иск к ведомству и Росгвардии. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«К отбывшему наказание по громкому делу о рабском труде гражданину пришли сотрудники Росгвардии с предписанием сдать оружие. Основанием послужила резолюция ФСБ об итогах проверки в отношении него. Курганец посчитал их незаконными и подал к структурам иск с возмещением морального вреда в размере 100 тысяч рублей», — рассказали источники. Суд мужчине отказал.

Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Административный истец подавал иск, ссылаясь на нарушение своих прав. В суде выяснили, что Комаров сдал два ружья марки ИЖ после получения официального уведомления от управления Росгвардии. Представители ФСБ и Росгвардии указали на юридическое основание изъятия — заключение службы безопасности от 12 мая 2025 года о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности. При этом мужчина утверждал, что не согласен с итогами проверки. Суд отметил, что проверки проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об оружии», а дальнейшее оспаривание информации, являющейся государственной тайной, возможно только в другом порядке.

