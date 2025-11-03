Курганский полицейский стал самым молодым финалистом всероссийского конкурса «Народный участковый»

Курганский участковый Алексей Тихонов может стать лучшим в стране Фото: пресс-служба УМВД России по Курганской области

Участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Кургану старший лейтенант полиции Алексей Тихонов стал самым молодым финалистом всероссийского конкурса «Народный участковый-2025». Курганскому полицейскому 24 года. Это следует из анкет сотрудников, которые участвуют в конкурсе.

«Тихонов родился 13 апреля 2001 года. Стаж службы семь лет. Путь Алексея Сергеевича в полиции является примером преемственности поколений и осознанного выбора профессии. Его отец, более 29 лет прослуживший в органах внутренних дел Волгоградской области, стал для него главным примером», — сообщается в анкете курганского участкового.

Алексей Тихонов после окончания Воронежского института МВД России был направлен в Курган по распределению. Молодому сотруднику достался непростой участок, на территории которого расположены несколько общежитий с высоким уровнем маргинализации. Он отработал множество вызовов и владеет оперативной обстановкой на своем участке, даже находясь в отпуске.

Старший лейтенант пока холост. Однако семейное положение молодого полицейского, возможно, вскоре изменится. «На одном из служебных вызовов он познакомился с девушкой, и это знакомство в будущем может положить начало новой семье», — сообщается в анкете участкового. Поддержать полицейского, представляющего на всероссийском конкурсе Курганскую область, можно вплоть до 10 ноября на сайте «Комсомольской правды».