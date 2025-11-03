Украинский обряд показали в курганском музее Кюхельбекера. Фото
В Кургане показали национальный обряд
Фото: Ксения Фикс © URA.RU
В музее имени Вильгельма Кюхельбекера в Кургане студенты показали традиционный украинский обряд сватовства. Также гости мероприятия попробовали блюда национальной кухни. Об этом рассказали представители дома-музея.
«Украинский обряд сватовства мастерски сыграли в музее студенты Курганского института железнодорожного транспорта под руководством Александра Остапчука. Гостям посчастливилось попробовать национальные блюда украинцев и татар», — сообщается в паблике музея Кюхельбекера во «ВКонтакте».
Студенты показали обряд сватовства
Фото: музей Кюхельбекера ВК
Мероприятие в музее Кюхельбекера продолжает традицию популяризации культурного наследия различных народов, которую активно развивает учреждение. Ранее курганские музеи и общественные организации также участвовали в представлении региональных и национальных традиций на федеральном уровне, включая участие ансамбля казачьей песни «Станица» в телевизионных проектах Первого канала.
