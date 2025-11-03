В Кургане показали национальный обряд Фото: Ксения Фикс © URA.RU

В музее имени Вильгельма Кюхельбекера в Кургане студенты показали традиционный украинский обряд сватовства. Также гости мероприятия попробовали блюда национальной кухни. Об этом рассказали представители дома-музея.

«Украинский обряд сватовства мастерски сыграли в музее студенты Курганского института железнодорожного транспорта под руководством Александра Остапчука. Гостям посчастливилось попробовать национальные блюда украинцев и татар», — сообщается в паблике музея Кюхельбекера во «ВКонтакте».

Студенты показали обряд сватовства Фото: музей Кюхельбекера ВК