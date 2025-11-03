Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Культура

Украинский обряд показали в курганском музее Кюхельбекера. Фото

04 ноября 2025 в 03:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Кургане показали национальный обряд

В Кургане показали национальный обряд

Фото: Ксения Фикс © URA.RU

В музее имени Вильгельма Кюхельбекера в Кургане студенты показали традиционный украинский обряд сватовства. Также гости мероприятия попробовали блюда национальной кухни. Об этом рассказали представители дома-музея.

«Украинский обряд сватовства мастерски сыграли в музее студенты Курганского института железнодорожного транспорта под руководством Александра Остапчука. Гостям посчастливилось попробовать национальные блюда украинцев и татар», — сообщается в паблике музея Кюхельбекера во «ВКонтакте».

Студенты показали обряд сватовства

Фото: музей Кюхельбекера ВК

Мероприятие в музее Кюхельбекера продолжает традицию популяризации культурного наследия различных народов, которую активно развивает учреждение. Ранее курганские музеи и общественные организации также участвовали в представлении региональных и национальных традиций на федеральном уровне, включая участие ансамбля казачьей песни «Станица» в телевизионных проектах Первого канала.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал