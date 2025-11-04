Морозы ударили в Курганской области: где было холоднее всего

В Курганской области ударили ночные морозы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области ударили первые морозы. Минувшей ночью на станциях региона были зафиксированы минимальные температуры, холоднее всего было в Целинном — минус 15,8 градуса. Об этом сообщает тематический канал о погоде.

«Самая низкая температура ночью 4 ноября была зафиксирована в Целинном — минус 15,8. В Кургане — 13,5», — сообщается в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

По данным канала, в Далматово температура опустилась до 14,5 градусов, в Звериноголовском — 14,3, Лебяжье — 14. По 13,7 градуса было зафиксировано в Макушино и Куртамыше. В Памятном — 13,6, Петухово — 13,1, Половинное — 13. В Шумихе столбик термометра опускался до 12,4 градусов, в Шадринске — до 11,7, в Шатрово — до 11,2.

