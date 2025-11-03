Политолог Зудин раскрыл главный смысл Дня народного единства
Россия отмечает День народного единства
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Главный смысл 4 ноября кроется в ценности общенационального единства, а это то, что способно сохранить государство. Об этом сказал в интервью URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
«Для кого-то День народного единства соседствует с Днем Октябрьской революции. Но в центре этого праздника была революция, причем исходно — мировая. А революция — это всегда разрушение государства. Смысл же Дня народного единства совершенно противоположный: его фокус направлен на ценность общенационального единства, и его центральная идея в том, что только общенациональное единство способно сохранить государство», — объяснил Зудин.
День народного единства был учрежден указом президента РФ в 2004 году. Впервые этот праздник отметили в 4 ноября 2005 года.
