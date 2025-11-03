Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Политолог Зудин раскрыл главный смысл Дня народного единства

Политолог Зудин поведал, в чем главный смысл Дня народного единства
04 ноября 2025 в 02:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Россия отмечает День народного единства

Россия отмечает День народного единства

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный смысл 4 ноября кроется в ценности общенационального единства, а это то, что способно сохранить государство. Об этом сказал в интервью URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

«Для кого-то День народного единства соседствует с Днем Октябрьской революции. Но в центре этого праздника была революция, причем исходно — мировая. А революция — это всегда разрушение государства. Смысл же Дня народного единства совершенно противоположный: его фокус направлен на ценность общенационального единства, и его центральная идея в том, что только общенациональное единство способно сохранить государство», — объяснил Зудин.

День народного единства был учрежден указом президента РФ в 2004 году. Впервые этот праздник отметили в 4 ноября 2005 года.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал