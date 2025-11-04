На обновление школы в Кургане, где 50 лет не было капремонта, направили 50 миллионов рублей
На ремонт школы в микрорайоне Черемухово в Кургане направили 50 миллионов рублей
04 ноября 2025 в 05:02
В школе Кургана запланирован ремонт
На ремонт школы в микрорайоне Черемухово в Кургане направлено свыше 50 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера. Ранее жители жаловались, что в образовательном учреждении не было капремонта 50 лет.
«Капремонт здания школы №59 в Черемухово. Начальная цена контракта 50 657 171 рублей», — указано в документации (копия имеется в распоряжении редакции).
Ранее курганцы просили отремонтировать крыльцо в школе №59. Также они хотели, чтобы там благоустроили территорию.
