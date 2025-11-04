Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Образование

На обновление школы в Кургане, где 50 лет не было капремонта, направили 50 миллионов рублей

На ремонт школы в микрорайоне Черемухово в Кургане направили 50 миллионов рублей
04 ноября 2025 в 05:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В школе Кургана запланирован ремонт

В школе Кургана запланирован ремонт

Фото: Илья Московец © URA.RU

На ремонт школы в микрорайоне Черемухово в Кургане направлено свыше 50 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера. Ранее жители жаловались, что в образовательном учреждении не было капремонта 50 лет.

«Капремонт здания школы №59 в Черемухово. Начальная цена контракта 50 657 171 рублей», — указано в документации (копия имеется в распоряжении редакции).

Ранее курганцы просили отремонтировать крыльцо в школе №59. Также они хотели, чтобы там благоустроили территорию.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал