Ресторан грузинской кухни в Кургане готовится возобновить работу

Ресторан грузинской кухни «Квеври» готовится возобновить работу в Кургане. Однако конкретные сроки открытия руководители заведения пока не разглашают. Об этом URA.RU рассказал официант, работавший в заведении до закрытия.

«Ресторан будет работать, возможно даже на другой площадке в городе», — сообщил работник общепита. Он добавил, что у заведения есть хорошая клиентская база в Кургане.

В сервисе 2gis.ru написано, что «Квеври» временно не работает. Ранее ресторан был опечатан. Дозвониться до компании не удалось, поскольку телефоны оказались отключены.

