Ресторан грузинской кухни в Кургане готовится возобновить работу

04 ноября 2025 в 06:15
Ресторан пользовался популярностью в Кургане

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ресторан грузинской кухни «Квеври» готовится возобновить работу в Кургане. Однако конкретные сроки открытия руководители заведения пока не разглашают. Об этом URA.RU рассказал официант, работавший в заведении до закрытия.

«Ресторан будет работать, возможно даже на другой площадке в городе», — сообщил работник общепита. Он добавил, что у заведения есть хорошая клиентская база в Кургане.

В сервисе 2gis.ru написано, что «Квеври» временно не работает. Ранее ресторан был опечатан. Дозвониться до компании не удалось, поскольку телефоны оказались отключены.

Весной журналист URA.RU посетил ресторан «Квеври» с целью выяснить, в каком состоянии находится заведение, узнать об уникальности его блюд и подтвердить информацию об обучении поваров у грузинских гуру. Однако визит выявил ряд серьезных проблем, которые могли объяснить резкое падение цены и потенциальные трудности для будущего владельца.

Что случилось в Кургане?

