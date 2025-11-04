Ресторан грузинской кухни в Кургане готовится возобновить работу
Ресторан пользовался популярностью в Кургане
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Ресторан грузинской кухни «Квеври» готовится возобновить работу в Кургане. Однако конкретные сроки открытия руководители заведения пока не разглашают. Об этом URA.RU рассказал официант, работавший в заведении до закрытия.
«Ресторан будет работать, возможно даже на другой площадке в городе», — сообщил работник общепита. Он добавил, что у заведения есть хорошая клиентская база в Кургане.
В сервисе 2gis.ru написано, что «Квеври» временно не работает. Ранее ресторан был опечатан. Дозвониться до компании не удалось, поскольку телефоны оказались отключены.
Весной журналист URA.RU посетил ресторан «Квеври» с целью выяснить, в каком состоянии находится заведение, узнать об уникальности его блюд и подтвердить информацию об обучении поваров у грузинских гуру. Однако визит выявил ряд серьезных проблем, которые могли объяснить резкое падение цены и потенциальные трудности для будущего владельца.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!