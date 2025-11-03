Курганцы пожаловались на «уличных артистов», которые собирают деньги в детсадах
В детсады зачастили частные фотографы
В детские сады Кургана приезжают частные фотографы и артисты с представлениями, за которые платят деньги родители. Услуги этих людей по качеству близки к «уличным» стандартам. Об этом говорится в жалобе.
«В детсады и школы приезжают „уличные артисты“ и бездарные фотографы, которые берут деньги только наличными. Когда они перестанут обирать родителей», — сообщается на сайте «Обратись».
В ответе жительнице микрорайона Утяк, который подписан директором департамента образования Курганской области Андреем Кочеровым разъясняется, что родители могут оплачивать услуги фотографов и спектакли артистов исключительно на добровольной основе. Кроме того, «если ребенок не посещает платный спектакль, то дошкольная образовательная организация обязана обеспечить условия присмотра и ухода за ним воспитателя», -отмечается в ответе.
