Курганцы пожаловались на «уличных артистов», которые собирают деньги в детсадах

В Кургане родители пожаловались на платные спектакли в детсадах
04 ноября 2025 в 01:38
В детсады зачастили частные фотографы

В детсады зачастили частные фотографы

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В детские сады Кургана приезжают частные фотографы и артисты с представлениями, за которые платят деньги родители. Услуги этих людей по качеству близки к «уличным» стандартам. Об этом говорится в жалобе.

«В детсады и школы приезжают „уличные артисты“ и бездарные фотографы, которые берут деньги только наличными. Когда они перестанут обирать родителей», — сообщается на сайте «Обратись».

В ответе жительнице микрорайона Утяк, который подписан директором департамента образования Курганской области Андреем Кочеровым разъясняется, что родители могут оплачивать услуги фотографов и спектакли артистов исключительно на добровольной основе. Кроме того, «если ребенок не посещает платный спектакль, то дошкольная образовательная организация обязана обеспечить условия присмотра и ухода за ним воспитателя», -отмечается в ответе.

Комментарии (1)
  • Кирилл
    04 ноября 2025 01:49
    К нам приехал фотограф, наснимал - потом счет выкатили - космос. А мы же на работе были не в садике.
