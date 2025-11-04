Стресс в современном мире: взгляд курганского психотерапевта Ярослава Климко

Ярослав Климко отмечает в обществе тенденцию нежелания проживать негативные эмоции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В эпоху быстрых изменений и глобальных вызовов стресс стал неотъемлемой частью жизни курганцев. Психотерапевт из Кургана Ярослав Климко, с опытом работы с 1995 года, включая сотрудничество с МВД, делится наблюдениями о природе стресса, его проявлениях и тенденциях, с которыми все чаще обращаются клиенты. В беседе с URA.RU специалист подчеркивает, что стресс — это не только негатив, но и механизм адаптации. Но в наше время стресс часто перерастает в неврозы.

Стресс: от физиологии к психологии

Стресс часто понимают по-разному: ученые видят в нем реакцию на любое изменение среды, а обычные люди — эмоциональный дискомфорт. Климко отмечает пропасть между этими подходами и подчеркивает, что жизнь состоит из стрессов.

«Если говорить по Гансу Селье (основоположник учения о стрессе — прим. ред.), стресс — это любое изменение среды, на которое организм должен реагировать. По сути, жизнь из стрессов состоит. То, что обыватели называют стрессом, — это сложная ситуация в психологическом плане. Мы редко называем стрессом холодовое воздействие или перелет, хотя это тоже стресс. С точки зрения обывателя, стресс — это нарушение баланса, когда что-то пошло не так», — говорит Климко.

Реакции на стресс: бей, беги, замри и роль опыта

Человек реагирует на стресс тремя базовыми способами, зависящими от нервной системы. Климко объясняет, что опыт и социальные факторы помогают менять эти реакции.

«Три основных реакции, которые Ганс Селье определил: бей, беги, замри. Они зависят от симпатической и парасимпатической системы. Человек может маневрировать между ними, но это зависит от того, насколько ситуация знакома. Например, мальчики пошли гулять, на них напали драчуны: двое начали драться, а один убежал. А потом себя корил и решил, что в следующий раз пойдет драться. Возможно, он будет драться. Но, возможно, его парасимпатическая система победит, и при повторении ситуации он не будет драться, а замрет, пока остальные дерутся. Мы можем воспитывать другую реакцию под давлением социальных факторов», — отметил Климко.

Период дестабилизации из-за стресса

Из опыта работы с сотрудниками МВД Климко знает, что адаптация к стрессу может занимать время, пропорциональное длительности ситуации. Подготовка и знания снижают дезадаптацию.

«Когда я работал с ребятами, уезжавшими в командировки в Дагестан и Чечню, мы изучали: по прибытии есть период дестабилизации, кратный длительности командировки. Если командировка на месяц — три дня, если на полгода — неделю. Организм как-то чувствует период, который нужно провести в состоянии ажиотажа и тревоги, и „примеривается“ к стрессовой ситуации. Подготовка — тестирование, обсуждение проблем — помогала адаптироваться быстрее. Также и в другой стрессовой ситуации — человек может быстро принять ситуации, а может попасть в состояние дестабилизации. Алкоголь усугубляет дестабилизацию», — рассказал психотерапевт.

Стресс как «ключ к замку»: индивидуальность реакций

Не все стрессы одинаково травматичны — они «подходят» к личным уязвимостям, как ключ к замку. Климко приводит примеры, показывая, что сильный в одном может сломаться в другом.

«Возьмем двух спортсменов, потерявших ногу в аварии. Один быстро адаптируется, находит новую профессию, переживает это быстро; второй впадает в депрессию. Затем жены этих спортсменов их бросают — и первый, адаптировавшийся, может сломаться, а второй — легко найти новую партнершу. Стресс подходит как ключ к замку: зависит от воспитания, представлений о себе и жизни. Нет однозначно сильных и однозначно слабых людей», — отмечает Климко.

Переход от стресса к неврозу: симптомы и формы

Если дезадаптация затягивается, стресс перерастает в невроз с психологическими и соматическими симптомами. Как правило на этом этапе люди и обращаются к психологам и психотерапевтам. Климко делит их на энергодефицитные и энергозатратные.

«Из всех, кто не адаптировался, период дезадаптации может перейти в невроз. Симптоматика: энергодефицитная (утомляемость, депрессия, снижение настроения) и энергозатратная (тревога, панические атаки, бессонница). Есть психологические симптомы (нарушение настроения) и соматические проявления (дисфункции органов, артериальное давление, недержание мочи, ложные позывы). Например, ребенок в детском саду: один адаптируется быстро, другой — нет, и появляется симптоматика», — говорит специалист.

Как справиться со стрессом: рекомендации

На основе своего опыта Климко советует простые шаги для адаптации: начинать с физической активности. «Дружите с телом: при тревоге — вечерние прогулки за 2–3 часа до сна, чтобы устать; при энергодефицитной форме — утренняя зарядка с открытой форточкой. Работайте с установками: осознайте, проговорите, что происходит. Пока мысли не превратятся в слова, полного понимания не получается. Именно поэтому работает исповедь у священника, работают подростковые дневники, чтобы мысли стали словами. Обратитесь к психотерапевту для объективного взгляда на ситуацию. Помните: негативные эмоции — часть жизни, их нужно пережить, а не избегать», — говорит Климко.

Дружеская беседа тоже хорошо, но задача психолога дать безэмоциональное понимание происходящего в случае неврозов. Также есть случаи, когда человеку нужно пережить ситуацию в течение какого-то времени.

Современные тенденции: эмансипация, инфантилизм и нежелание грустить

Одна из современных тенденций общества, которую отмечает Климко, это нежелание терпеть. Общество избегает негативных эмоций, что усиливает стресс. «Если человек потерял близкого человека по какой-либо причине (гибель или разрыв отношений), то если действительно была любовь, рана должна поболеть какое-то время. Но часто бывает запрос: событие вчера произошло, а завтра человек уже хочет петь и танцевать. Это обесценивает чувства. Особенно у молодежи есть тенденция отрицания грусти», — говорит собеседник.

Климко отмечает женскую эмансипацию в сторону усиления мужественности и смены ролей. Если раньше был крепкий стереотип, что женщина должна выйти замуж и родить ребенка к 25 лет, и для нее была трагедия, если не получается, или муж ее бросил. То сейчас больше мужчин обращаются с проблемой: женщина ушла, потому что ей надо реализовываться в карьере. «Раньше невозможно было встретить семью, где женщина не хотела детей. Встречаются гораздо чаще и инфантилизм, когда пары живут по 40 лет, у них есть собачка, карьеры, путешествия. Подростки в 30-40 лет. Это не плохо и не хорошо. У людей подход такой к жизни, будто у них еще есть время вырасти», — говорит Климко.

Депрессивный регион или патриархат