Политолог Журавлев: России стоит опасаться «пятой колонны»

России стоит опасаться так называемой «пятой колонны», людей, которые работают против интересов страны. Как объяснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, разделить их можно на разные группы — кто-то осознанно готов предать страну, а кто-то под воздействием просто ошибается в своих взглядах.

«Богатый человек всегда либерал. А главный принцип либералов — жить, как в Америке. Причем они необязательно все предатели: кто-то осознанный предатель, а кто-то искренне верит, что так проще и что, если мы сдадимся Америке и передадим ей все свои богатства, будем жить богаче. Есть люди, которые искренне верят, что место России — в „сообществе западных держав“», — отметил Журавлев.