Политолог Журавлев: России стоит опасаться «пятой колонны»

04 ноября 2025 в 02:20
Политолог объяснил, что сегодня представляет собой «пятая колонна» в России

Фото: Размик Закарян © URA.RU

России стоит опасаться так называемой «пятой колонны», людей, которые работают против интересов страны. Как объяснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, разделить их можно на разные группы — кто-то осознанно готов предать страну, а кто-то под воздействием просто ошибается в своих взглядах.

«Богатый человек всегда либерал. А главный принцип либералов — жить, как в Америке. Причем они необязательно все предатели: кто-то осознанный предатель, а кто-то искренне верит, что так проще и что, если мы сдадимся Америке и передадим ей все свои богатства, будем жить богаче. Есть люди, которые искренне верят, что место России — в „сообществе западных держав“», — отметил Журавлев.

В этом году Россия в двадцатый раз отмечает День народного единства. Этот праздник установлен в 2004 году в честь победы над польскими интервентами в 1612 году.

