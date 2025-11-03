Политолог Журавлев: России стоит опасаться «пятой колонны»
Политолог объяснил, что сегодня представляет собой «пятая колонна» в России
Фото: Размик Закарян © URA.RU
России стоит опасаться так называемой «пятой колонны», людей, которые работают против интересов страны. Как объяснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, разделить их можно на разные группы — кто-то осознанно готов предать страну, а кто-то под воздействием просто ошибается в своих взглядах.
«Богатый человек всегда либерал. А главный принцип либералов — жить, как в Америке. Причем они необязательно все предатели: кто-то осознанный предатель, а кто-то искренне верит, что так проще и что, если мы сдадимся Америке и передадим ей все свои богатства, будем жить богаче. Есть люди, которые искренне верят, что место России — в „сообществе западных держав“», — отметил Журавлев.
В этом году Россия в двадцатый раз отмечает День народного единства. Этот праздник установлен в 2004 году в честь победы над польскими интервентами в 1612 году.
