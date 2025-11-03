Логотип РИА URA.RU
В Кургане ищут вандала, который 20 лет подряд портит здание надписями. Фото

04 ноября 2025 в 03:15
Силуэт мужчины видели в Кургане

Силуэт мужчины видели в Кургане

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жители Кургана пожаловались на вандала, который двадцать лет разрисовывает надписями здание в центре города. Коммунальщики регулярно отмывают дом, но пакость на стенах снова появляется. Об этом рассказали местные жители.

«Угол дома на улице Комсомольская, 26 атакует какой-то вандал. Практически каждую ночь с маниакальным упорством на стенах появляются новые надписи, которые закрашивают городские службы, собственник помещения и жильцы дома. И так 20 лет подряд», — сообщается в паблике «Курган» во «ВКонтакте».

По словам жителей, камеры фиксируют только силуэт злоумышленника. Разглядеть его пока никто не смог, мужчина прячется от горожан. 

На стене регулярно появляются надписи

Фото: паблик «Курган» ВК

