Курганский чиновник помог осужденному избежать наказания

Бывший замглавы сельсовета помог знакомому избежать исправительных работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шатровском районе Курганской области бывшего замглавы сельсовета обвиняют в том, что он помог знакомому осужденному избежать исправительных работ. Данная информация была размещена 10 февраля на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«В табели учета отработанного времени подозреваемым были внесены ложные сведения об отбытии осужденным наказания в виде обязательных работ в количестве не менее 164 часов, которые он фактически не отбывал. Вместо этого мужчина уехал за пределы Курганской области на работу вахтовым методом», — указано в сообщении.

Осужденный в 2018 году должен был находиться 240 часов в администрации сельсовета на обязательных работах. После этого осужденного сняли с учета в уголовно-исполнительной инспекции. Представители СК устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Бывшего замглавы сельсовета обвиняют в служебном подлоге.