В соцсетях переживают за жизнь Жириновского. «Выздоравливайте, ВВ»

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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
За здоровье Владимира Жириновского переживает много россиян Фото:
новость из сюжета
Жириновский тяжело заболел коронавирусом

Пользователи социальных сетей эмоционально восприняли новость о состоянии здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Одни пожелали ему крепкого здоровья, другие назвали его веселым человеком.

О том, что Жириновский оказался в больнице из-за заражения коронавирусной инфекцией, стало известно 9 февраля. Позже выяснилось, что госпитализирован он был 2 февраля. Информацию подтвердил Минздрав РФ. По этим данным, лидер партии заразился «Омикроном», и ему оказывается вся необходимая помощь. Другие источники сообщают, что он находится на аппарате ИВЛ, поражение легких — большое. Президент РФ Владимир Путин уже выразил политику поддержку, пожелав здоровья.

Пользователи переживают за здоровье политика…
…и желают ему скорейшего выздоровления
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Пользователи социальных сетей эмоционально восприняли новость о состоянии здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Одни пожелали ему крепкого здоровья, другие назвали его веселым человеком. О том, что Жириновский оказался в больнице из-за заражения коронавирусной инфекцией, стало известно 9 февраля. Позже выяснилось, что госпитализирован он был 2 февраля. Информацию подтвердил Минздрав РФ. По этим данным, лидер партии заразился «Омикроном», и ему оказывается вся необходимая помощь. Другие источники сообщают, что он находится на аппарате ИВЛ, поражение легких — большое. Президент РФ Владимир Путин уже выразил политику поддержку, пожелав здоровья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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