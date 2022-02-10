В соцсетях переживают за жизнь Жириновского. «Выздоравливайте, ВВ»

10 февраля 2022 в 22:14 Размер текста - 17 +

За здоровье Владимира Жириновского переживает много россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Жириновский тяжело заболел коронавирусом Пользователи социальных сетей эмоционально восприняли новость о состоянии здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Одни пожелали ему крепкого здоровья, другие назвали его веселым человеком. О том, что Жириновский оказался в больнице из-за заражения коронавирусной инфекцией, стало известно 9 февраля. Позже выяснилось, что госпитализирован он был 2 февраля. Информацию подтвердил Минздрав РФ. По этим данным, лидер партии заразился «Омикроном», и ему оказывается вся необходимая помощь. Другие источники сообщают, что он находится на аппарате ИВЛ, поражение легких — большое. Президент РФ Владимир Путин уже выразил политику поддержку, пожелав здоровья. Пользователи переживают за здоровье политика… Скриншот из соцсети «ВКонтакте» …и желают ему скорейшего выздоровления Скриншот из соцсети «ВКонтакте» Во многих отделениях ЛДПР в разных российских городах прошли акции в поддержку Жириновского Скриншот из соцсети «Вконтакте» Однако не все поняли действия партийцев Скриншот из соцсети «Вконтакте» В соцсетях вспоминают политические высказывания Владимира Жириновского Скриншот из соцсети Twitter Кое-кто уже начал протестовать против отправки Жириновского на лечение за границу Скриншот из соцсети Twitter Таборицкий считает политика веселым и убежден, что нужно его ценить Скриншот из соцсети Twitter Вероника Большова злится на всех вокруг и считает, что к лидеру ЛДПР нужно проявить уважение Скриншот из соцсети Twitter Комментаторы не понимают, как можно заразиться коронавирусом, если привился Скриншот из соцсети Twitter Пожелания здоровья в ситуации с политиком звучат все чаще Скриншот из соцсети Twitter Татьяна убеждена, что у политика все наладилось Скриншот из соцсети Twitter Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователи социальных сетей эмоционально восприняли новость о состоянии здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Одни пожелали ему крепкого здоровья, другие назвали его веселым человеком. О том, что Жириновский оказался в больнице из-за заражения коронавирусной инфекцией, стало известно 9 февраля. Позже выяснилось, что госпитализирован он был 2 февраля. Информацию подтвердил Минздрав РФ. По этим данным, лидер партии заразился «Омикроном», и ему оказывается вся необходимая помощь. Другие источники сообщают, что он находится на аппарате ИВЛ, поражение легких — большое. Президент РФ Владимир Путин уже выразил политику поддержку, пожелав здоровья.