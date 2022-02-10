Пользователи социальных сетей эмоционально восприняли новость о состоянии здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Одни пожелали ему крепкого здоровья, другие назвали его веселым человеком.
О том, что Жириновский оказался в больнице из-за заражения коронавирусной инфекцией, стало известно 9 февраля. Позже выяснилось, что госпитализирован он был 2 февраля. Информацию подтвердил Минздрав РФ. По этим данным, лидер партии заразился «Омикроном», и ему оказывается вся необходимая помощь. Другие источники сообщают, что он находится на аппарате ИВЛ, поражение легких — большое. Президент РФ Владимир Путин уже выразил политику поддержку, пожелав здоровья.
Пользователи переживают за здоровье политика…
Скриншот из соцсети «ВКонтакте»
…и желают ему скорейшего выздоровления
Скриншот из соцсети «ВКонтакте»
Во многих отделениях ЛДПР в разных российских городах прошли акции в поддержку Жириновского
Скриншот из соцсети «Вконтакте»
Однако не все поняли действия партийцев
Скриншот из соцсети «Вконтакте»
В соцсетях вспоминают политические высказывания Владимира Жириновского
Скриншот из соцсети Twitter
Кое-кто уже начал протестовать против отправки Жириновского на лечение за границу
Скриншот из соцсети Twitter
Таборицкий считает политика веселым и убежден, что нужно его ценить
Скриншот из соцсети Twitter
Вероника Большова злится на всех вокруг и считает, что к лидеру ЛДПР нужно проявить уважение
Скриншот из соцсети Twitter
Комментаторы не понимают, как можно заразиться коронавирусом, если привился
Скриншот из соцсети Twitter
Пожелания здоровья в ситуации с политиком звучат все чаще
Пользователи социальных сетей эмоционально восприняли новость о состоянии здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Одни пожелали ему крепкого здоровья, другие назвали его веселым человеком. О том, что Жириновский оказался в больнице из-за заражения коронавирусной инфекцией, стало известно 9 февраля. Позже выяснилось, что госпитализирован он был 2 февраля. Информацию подтвердил Минздрав РФ. По этим данным, лидер партии заразился «Омикроном», и ему оказывается вся необходимая помощь. Другие источники сообщают, что он находится на аппарате ИВЛ, поражение легких — большое. Президент РФ Владимир Путин уже выразил политику поддержку, пожелав здоровья.