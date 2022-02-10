Путин пожелал попавшему в больницу Жириновскому выздоровления

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Жириновский и Павел Грудинин на сборе клубники в совхозе им. Ленина. Москва, жириновский владимир
Владимир Жириновский находится в больнице с коронавирусом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин пожелал здоровья лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который заразился коронавирусом и в настоящее время находится в лечебном учреждении. О словах поддержки российского лидера рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Во-первых, мы с вами видели сообщения от нашего Минздрава о том, что Жириновский находится на лечении. Мы желаем Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. Президент присоединяется ко всем пожеланиям», — отметил представитель Кремля на конференц-колле.

Жириновский со 2 февраля находится в Центральной клинической больнице в Москве с коронавирусом. По информации СМИ, у него нашли штамм «Омикрон», пневмонию и 50-75% поражение легких. Источники URA.RU сообщали, что лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ.

В пресс-службе партии ранее отмечали, что лидер ЛДПР чувствует себя хорошо и продолжает работать. Позже в партии подтвердили информацию о состоянии лидера фракции. Другой источник URA.RU отметил, что лидера партии могут отправить за границу, чтобы вылечить от коронавируса. Однако лишь в том случае, если политику станет хуже.

Сообщалось также, что лидер ЛДПР поставил себе восемь прививок от коронавирусной инфекции. И этим Жириновский загубил свой иммунитет.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин пожелал здоровья лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который заразился коронавирусом и в настоящее время находится в лечебном учреждении. О словах поддержки российского лидера рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Во-первых, мы с вами видели сообщения от нашего Минздрава о том, что Жириновский находится на лечении. Мы желаем Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. Президент присоединяется ко всем пожеланиям», — отметил представитель Кремля на конференц-колле. Жириновский со 2 февраля находится в Центральной клинической больнице в Москве с коронавирусом. По информации СМИ, у него нашли штамм «Омикрон», пневмонию и 50-75% поражение легких. Источники URA.RU сообщали, что лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ. В пресс-службе партии ранее отмечали, что лидер ЛДПР чувствует себя хорошо и продолжает работать. Позже в партии подтвердили информацию о состоянии лидера фракции. Другой источник URA.RU отметил, что лидера партии могут отправить за границу, чтобы вылечить от коронавируса. Однако лишь в том случае, если политику станет хуже. Сообщалось также, что лидер ЛДПР поставил себе восемь прививок от коронавирусной инфекции. И этим Жириновский загубил свой иммунитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...