Путин пожелал попавшему в больницу Жириновскому выздоровления

Владимир Жириновский находится в больнице с коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин пожелал здоровья лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который заразился коронавирусом и в настоящее время находится в лечебном учреждении. О словах поддержки российского лидера рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Во-первых, мы с вами видели сообщения от нашего Минздрава о том, что Жириновский находится на лечении. Мы желаем Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. Президент присоединяется ко всем пожеланиям», — отметил представитель Кремля на конференц-колле.

Жириновский со 2 февраля находится в Центральной клинической больнице в Москве с коронавирусом. По информации СМИ, у него нашли штамм «Омикрон», пневмонию и 50-75% поражение легких. Источники URA.RU сообщали, что лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ.

В пресс-службе партии ранее отмечали, что лидер ЛДПР чувствует себя хорошо и продолжает работать. Позже в партии подтвердили информацию о состоянии лидера фракции. Другой источник URA.RU отметил, что лидера партии могут отправить за границу, чтобы вылечить от коронавируса. Однако лишь в том случае, если политику станет хуже.

Сообщалось также, что лидер ЛДПР поставил себе восемь прививок от коронавирусной инфекции. И этим Жириновский загубил свой иммунитет.

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