Mash сообщил об ухудшении состояния Жириновского

Состояние лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского остается тяжелым, динамика отрицательная. По данным telegram-канала Mash, ситуация со здоровьем политика осложняется диабетом.
«У политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация 90—91%. При этом он считает себя здоровым, рвется работать и противится лечению — чтобы продолжать неинвазивную вентиляцию легких, ему дают успокоительное. Правое легкое поражено примерно на 30%, левое на 50%, но площадь заражения увеличивается. Жириновскому колют инсулин», — пишет telegram-канал Mash.
По данным источника ТАСС, Владимир Жириновский не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. РИА «Новости» в партии заявили, что политик чувствует себя нормально, работает с документами и дает поручения.
Утром 9 февраля ряд СМИ сообщил, что политик, который ранее заявлял, что привился от коронавируса восемь раз, госпитализирован в ЦКБ. У него обнаружена пневмония и 50-75% поражение легких, напоминает «Национальная служба новостей». Другие источники URA.RU сообщают, что лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ. Его состояние оценивается как тяжелое, пишет RT.
Состояние лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского остается тяжелым, динамика отрицательная. По данным telegram-канала Mash, ситуация со здоровьем политика осложняется диабетом. «У политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация 90—91%. При этом он считает себя здоровым, рвется работать и противится лечению — чтобы продолжать неинвазивную вентиляцию легких, ему дают успокоительное. Правое легкое поражено примерно на 30%, левое на 50%, но площадь заражения увеличивается. Жириновскому колют инсулин», — пишет telegram-канал Mash. По данным источника ТАСС, Владимир Жириновский не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. РИА «Новости» в партии заявили, что политик чувствует себя нормально, работает с документами и дает поручения. Утром 9 февраля ряд СМИ сообщил, что политик, который ранее заявлял, что привился от коронавируса восемь раз, госпитализирован в ЦКБ. У него обнаружена пневмония и 50-75% поражение легких, напоминает «Национальная служба новостей». Другие источники URA.RU сообщают, что лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ. Его состояние оценивается как тяжелое, пишет RT.