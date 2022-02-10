Mash сообщил об ухудшении состояния Жириновского

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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
Правое легкое политика поражено примерно на 30%, уточняет Mash Фото:

Состояние лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского остается тяжелым, динамика отрицательная. По данным telegram-канала Mash, ситуация со здоровьем политика осложняется диабетом.

«У политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация 90—91%. При этом он считает себя здоровым, рвется работать и противится лечению — чтобы продолжать неинвазивную вентиляцию легких, ему дают успокоительное. Правое легкое поражено примерно на 30%, левое на 50%, но площадь заражения увеличивается. Жириновскому колют инсулин», — пишет telegram-канал Mash.

По данным источника ТАСС, Владимир Жириновский не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. РИА «Новости» в партии заявили, что политик чувствует себя нормально, работает с документами и дает поручения.

Утром 9 февраля ряд СМИ сообщил, что политик, который ранее заявлял, что привился от коронавируса восемь раз, госпитализирован в ЦКБ. У него обнаружена пневмония и 50-75% поражение легких, напоминает «Национальная служба новостей». Другие источники URA.RU сообщают, что лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ. Его состояние оценивается как тяжелое, пишет RT.

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Состояние лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского остается тяжелым, динамика отрицательная. По данным telegram-канала Mash, ситуация со здоровьем политика осложняется диабетом. «У политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация 90—91%. При этом он считает себя здоровым, рвется работать и противится лечению — чтобы продолжать неинвазивную вентиляцию легких, ему дают успокоительное. Правое легкое поражено примерно на 30%, левое на 50%, но площадь заражения увеличивается. Жириновскому колют инсулин», — пишет telegram-канал Mash. По данным источника ТАСС, Владимир Жириновский не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. РИА «Новости» в партии заявили, что политик чувствует себя нормально, работает с документами и дает поручения. Утром 9 февраля ряд СМИ сообщил, что политик, который ранее заявлял, что привился от коронавируса восемь раз, госпитализирован в ЦКБ. У него обнаружена пневмония и 50-75% поражение легких, напоминает «Национальная служба новостей». Другие источники URA.RU сообщают, что лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ. Его состояние оценивается как тяжелое, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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