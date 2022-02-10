Mash сообщил об ухудшении состояния Жириновского

Правое легкое политика поражено примерно на 30%, уточняет Mash Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Состояние лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского остается тяжелым, динамика отрицательная. По данным telegram-канала Mash, ситуация со здоровьем политика осложняется диабетом.

«У политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация 90—91%. При этом он считает себя здоровым, рвется работать и противится лечению — чтобы продолжать неинвазивную вентиляцию легких, ему дают успокоительное. Правое легкое поражено примерно на 30%, левое на 50%, но площадь заражения увеличивается. Жириновскому колют инсулин», — пишет telegram-канал Mash.

По данным источника ТАСС, Владимир Жириновский не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. РИА «Новости» в партии заявили, что политик чувствует себя нормально, работает с документами и дает поручения.

Утром 9 февраля ряд СМИ сообщил, что политик, который ранее заявлял, что привился от коронавируса восемь раз, госпитализирован в ЦКБ. У него обнаружена пневмония и 50-75% поражение легких, напоминает «Национальная служба новостей». Другие источники URA.RU сообщают, что лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ. Его состояние оценивается как тяжелое, пишет RT.