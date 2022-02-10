Состояние Владимира Жириновского остается тяжелым, сообщают СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский со 2 февраля находится в Центральной клинической больнице в Москве с коронавирусом. По информации СМИ, у Жириновского выявили омикрон-штамм, пневмонию и 50-75% поражение легких. Источники URA.RU сообщали, что лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ.

URA.RU обобщило последние новости о здоровье политика.

Первая информация о госпитализации Жириновского появилась в СМИ 9 февраля. При этом в пресс-службе партии сообщали, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Источник URA.RU сообщал, что лидера партии могут отправить за границу, чтобы вылечить от коронавируса. Однако этот вариант станет реальным, если политику станет хуже.

Позже «Коммерсант» со ссылкой на инсайдера написал, что Жириновский не придавал широкой огласке заражение коронавирусом в течение двух недель. Такое решение политик принял, чтобы не распространять сомнения в эффективности вакцинации.

В пресс-службе Минздрава сообщили РИА «Новости», что Владимир Жириновский со 2 февраля находится в Центральной клинической больнице в Москве с коронавирусом. Утверждается, что он в стабильном состоянии.

Telegram-канала Mash 10 февраля опубликовал информацию, что ситуация со здоровьем политика осложняется диабетом. «У политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация 90—91%. При этом он считает себя здоровым, рвется работать и противится лечению», — писал Mash.

Позже в партии подтвердили информацию о состоянии лидера фракции.

Лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ, его состояние оценивается как тяжелое, сообщает RT.

Пример Жириновского должен стать уроком для всех, сказал в разговоре с URA.RU профессор Павел Воробьев. По его словам, состояние политика можно сравнить с положением больного СПИДом.

Лидер ЛДПР поставил себе восьмую прививку от коронавируса в начале 2022 года. Первую прививку он сделал в сентябре 2020 года. Владимир Вольфович родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате (Казахская ССР, а ныне — Казахстан). Четыре раза выдвигался от партии ЛДПР на пост президента России. Признан заслуженным юристом России в 2001 году.