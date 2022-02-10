Лидер ЛДПР Владимир Жириновский со 2 февраля находится в Центральной клинической больнице в Москве с коронавирусом. По информации СМИ, у Жириновского выявили омикрон-штамм, пневмонию и 50-75% поражение легких. Источники URA.RU сообщали, что лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ.
URA.RU обобщило последние новости о здоровье политика.
- Первая информация о госпитализации Жириновского появилась в СМИ 9 февраля. При этом в пресс-службе партии сообщали, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.
- Источник URA.RU сообщал, что лидера партии могут отправить за границу, чтобы вылечить от коронавируса. Однако этот вариант станет реальным, если политику станет хуже.
- Позже «Коммерсант» со ссылкой на инсайдера написал, что Жириновский не придавал широкой огласке заражение коронавирусом в течение двух недель. Такое решение политик принял, чтобы не распространять сомнения в эффективности вакцинации.
- В пресс-службе Минздрава сообщили РИА «Новости», что Владимир Жириновский со 2 февраля находится в Центральной клинической больнице в Москве с коронавирусом. Утверждается, что он в стабильном состоянии.
- Telegram-канала Mash 10 февраля опубликовал информацию, что ситуация со здоровьем политика осложняется диабетом. «У политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация 90—91%. При этом он считает себя здоровым, рвется работать и противится лечению», — писал Mash.
- Позже в партии подтвердили информацию о состоянии лидера фракции.
- Лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ, его состояние оценивается как тяжелое, сообщает RT.
- Пример Жириновского должен стать уроком для всех, сказал в разговоре с URA.RU профессор Павел Воробьев. По его словам, состояние политика можно сравнить с положением больного СПИДом.
Лидер ЛДПР поставил себе восьмую прививку от коронавируса в начале 2022 года. Первую прививку он сделал в сентябре 2020 года. Владимир Вольфович родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате (Казахская ССР, а ныне — Казахстан). Четыре раза выдвигался от партии ЛДПР на пост президента России. Признан заслуженным юристом России в 2001 году.
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