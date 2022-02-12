12 февраля 2022

При пожаре в Якутии погибла семья с четырьмя детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, пожар, огонь, тушение пожара, пожарные, возгорание, пожарник, пожаротушение, Мчс россии, пламя, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
Общая площадь возгорания составила 70 кв. м. Фото из архива Фото:

В Якутии при пожаре в частном доме погибла семья с четырьмя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В результате пожара погибли шесть человек, в том числе четверо детей. По результатам проверки, при наличии оснований буду приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — информирует пресс-служба.

Инцидент произошел в частном доме по улице Партизанская в с. Сунтар Сунтарского района. Общая площадь пожара — 70 кв. м. Предполагаемая причина возгорания — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи или короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе.

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В Якутии при пожаре в частном доме погибла семья с четырьмя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В результате пожара погибли шесть человек, в том числе четверо детей. По результатам проверки, при наличии оснований буду приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — информирует пресс-служба. Инцидент произошел в частном доме по улице Партизанская в с. Сунтар Сунтарского района. Общая площадь пожара — 70 кв. м. Предполагаемая причина возгорания — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи или короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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