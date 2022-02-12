При пожаре в Якутии погибла семья с четырьмя детьми

В Якутии при пожаре в частном доме погибла семья с четырьмя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«В результате пожара погибли шесть человек, в том числе четверо детей. По результатам проверки, при наличии оснований буду приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — информирует пресс-служба.
Инцидент произошел в частном доме по улице Партизанская в с. Сунтар Сунтарского района. Общая площадь пожара — 70 кв. м. Предполагаемая причина возгорания — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи или короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе.
В Якутии при пожаре в частном доме погибла семья с четырьмя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В результате пожара погибли шесть человек, в том числе четверо детей. По результатам проверки, при наличии оснований буду приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — информирует пресс-служба. Инцидент произошел в частном доме по улице Партизанская в с. Сунтар Сунтарского района. Общая площадь пожара — 70 кв. м. Предполагаемая причина возгорания — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи или короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе.