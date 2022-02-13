Россияне устраивают себе отпуск, открывая больничные дистанционно

13 февраля 2022 в 21:13 Размер текста - 17 +

За сутки горячая линия 112 приняла 36 тысяч звонков от россиян с жалобами на самочувствие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Часть россиян дистанционно открывают больничный для того, чтобы выйти в недельный отпуск. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram-аккаунте. «К сожалению, некоторые решают открыть больничный для недельного отдыха. И по голосу таких сразу слышно. Но тут совесть — лучший контролер», — написал Мелик-Гусейнов в своем Instagram-аккаунте. Министр также обратил в внимание на то, что за сутки горячая линия 112 приняла 36 тысяч звонков от россиян с жалобами на самочувствие. «Нагрузка колоссальная. В среднем на один разговор приходится четыре минуты. Кто-то звонит просто переспросить, а кому-то нужен совет, как лучше поступить, кому-то надо просто открыть больничный», — отметил он. Член комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что возможность дистанционно открывать листок нетрудоспособности избавила россиян от лишней бюрократии, передает РАПСИ. Изменения начали действовать с 6 февраля 2022 года. Дистанционное оформление больничных листов будет действовать до 15 марта, уточняет телеканал 360. Во время дистанционной консультации при необходимости сразу же будет оформлен электронный больничный лист на семь дней, отмечает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Часть россиян дистанционно открывают больничный для того, чтобы выйти в недельный отпуск. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram-аккаунте. «К сожалению, некоторые решают открыть больничный для недельного отдыха. И по голосу таких сразу слышно. Но тут совесть — лучший контролер», — написал Мелик-Гусейнов в своем Instagram-аккаунте. Министр также обратил в внимание на то, что за сутки горячая линия 112 приняла 36 тысяч звонков от россиян с жалобами на самочувствие. «Нагрузка колоссальная. В среднем на один разговор приходится четыре минуты. Кто-то звонит просто переспросить, а кому-то нужен совет, как лучше поступить, кому-то надо просто открыть больничный», — отметил он. Член комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что возможность дистанционно открывать листок нетрудоспособности избавила россиян от лишней бюрократии, передает РАПСИ. Изменения начали действовать с 6 февраля 2022 года. Дистанционное оформление больничных листов будет действовать до 15 марта, уточняет телеканал 360. Во время дистанционной консультации при необходимости сразу же будет оформлен электронный больничный лист на семь дней, отмечает RT.