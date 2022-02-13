13 февраля 2022

«Единая Россия» хочет зафиксировать цены на ритуальные услуги

© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский рынок. Курган, ритуальные услуги, похороны, похоронный венок
Законопроект должен привести к стабилизации цен на ритуальные услуги Фото:

В экспертный совет фракции «Единая Россия» был внесен законопроект о похоронном деле. Документ предполагает контроль ритуальных услуг со стороны государства.

«Проект содержит и положение о государственном регулировании стоимости ритуальных услуг на региональном уровне. <…> Согласно нему, будет устанавливаться предельная стоимость гарантированных услуг по погребению. К ним относятся: оформление документов для погребения, предоставление гроба и других необходимых предметов (перечень устанавливает орган местного самоуправления), подготовка тела умершего, транспортирование останков умершего, захоронение или кремация с последующим захоронением праха», — сообщают «Известия» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.

Согласно проекту, ритуальные агентства будут получать специальные разрешения на работу и заносится в реестр с информацией об оказываемых агентством услугах и их стоимости. Также будет создан перечень недобросовестных организаций. Доступ к реестрам будет у всех граждан, сообщает издание.

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В экспертный совет фракции «Единая Россия» был внесен законопроект о похоронном деле. Документ предполагает контроль ритуальных услуг со стороны государства. «Проект содержит и положение о государственном регулировании стоимости ритуальных услуг на региональном уровне. <…> Согласно нему, будет устанавливаться предельная стоимость гарантированных услуг по погребению. К ним относятся: оформление документов для погребения, предоставление гроба и других необходимых предметов (перечень устанавливает орган местного самоуправления), подготовка тела умершего, транспортирование останков умершего, захоронение или кремация с последующим захоронением праха», — сообщают «Известия» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу. Согласно проекту, ритуальные агентства будут получать специальные разрешения на работу и заносится в реестр с информацией об оказываемых агентством услугах и их стоимости. Также будет создан перечень недобросовестных организаций. Доступ к реестрам будет у всех граждан, сообщает издание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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