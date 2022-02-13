«Единая Россия» хочет зафиксировать цены на ритуальные услуги

14 февраля 2022 в 05:08 Размер текста - 17 +

Законопроект должен привести к стабилизации цен на ритуальные услуги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В экспертный совет фракции «Единая Россия» был внесен законопроект о похоронном деле. Документ предполагает контроль ритуальных услуг со стороны государства. «Проект содержит и положение о государственном регулировании стоимости ритуальных услуг на региональном уровне. <…> Согласно нему, будет устанавливаться предельная стоимость гарантированных услуг по погребению. К ним относятся: оформление документов для погребения, предоставление гроба и других необходимых предметов (перечень устанавливает орган местного самоуправления), подготовка тела умершего, транспортирование останков умершего, захоронение или кремация с последующим захоронением праха», — сообщают «Известия» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу. Согласно проекту, ритуальные агентства будут получать специальные разрешения на работу и заносится в реестр с информацией об оказываемых агентством услугах и их стоимости. Также будет создан перечень недобросовестных организаций. Доступ к реестрам будет у всех граждан, сообщает издание. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В экспертный совет фракции «Единая Россия» был внесен законопроект о похоронном деле. Документ предполагает контроль ритуальных услуг со стороны государства. «Проект содержит и положение о государственном регулировании стоимости ритуальных услуг на региональном уровне. <…> Согласно нему, будет устанавливаться предельная стоимость гарантированных услуг по погребению. К ним относятся: оформление документов для погребения, предоставление гроба и других необходимых предметов (перечень устанавливает орган местного самоуправления), подготовка тела умершего, транспортирование останков умершего, захоронение или кремация с последующим захоронением праха», — сообщают «Известия» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу. Согласно проекту, ритуальные агентства будут получать специальные разрешения на работу и заносится в реестр с информацией об оказываемых агентством услугах и их стоимости. Также будет создан перечень недобросовестных организаций. Доступ к реестрам будет у всех граждан, сообщает издание.