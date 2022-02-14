Доктор наук назвал опасное последствие COVID, затрагивающее всех

15 февраля 2022 в 01:08 Размер текста - 17 +

Пандемия COVID-19 образовала коморбидную нацию, считает Сергей Токарев Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 После окончания пандемии COVID-19 человечество получит коморбидную нацию людей, которые будут иметь сразу несколько хронических заболеваний. Такое опасение в беседе с URA.RU высказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «После окончания пандемии мы получим фактически „коморбидную“ нацию, то есть людей, которые будут иметь сразу же несколько хронических неинфекционных заболеваний. Это и поражения центральной нервной системы, сосудистой и сердечно-сосудистой, нарушения со стороны иммунной системы, а также системные и аутоиммунные заболевания», — перечислил Сергей Токарев. По словам доктора наук, в дальнейшем системе здравоохранение предстоит разработать научно-обоснованные специализированные подходы к реабилитации. «Нам предстоит дальше решать целый комплекс проблем, работать не покладая рук в плане восстановления утраченных функций пациентов. Разрабатывать научно-обоснованные специализированные подходы к профильной реабилитации пациентов с различными осложнениями после коронавируса», — подчеркнул Токарев. В беседе с URA.RU врач-терапевт Андрей Звонков добавил, что последствия COVID-19 могут проявиться лишь через поколения. «Коронавирус — очень непредсказуемая инфекция и как она сказалась на общем здоровье людей, мы узнаем, наверное, лишь спустя десятилетия, когда дети, родившиеся у перенесших COVID-19, дадут свое наследие. Как показывает эволюция, до 90% генов, которые мы имеем, появились, благодаря различным вирусным инфекциям», — объяснил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После окончания пандемии COVID-19 человечество получит коморбидную нацию людей, которые будут иметь сразу несколько хронических заболеваний. Такое опасение в беседе с URA.RU высказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «После окончания пандемии мы получим фактически „коморбидную“ нацию, то есть людей, которые будут иметь сразу же несколько хронических неинфекционных заболеваний. Это и поражения центральной нервной системы, сосудистой и сердечно-сосудистой, нарушения со стороны иммунной системы, а также системные и аутоиммунные заболевания», — перечислил Сергей Токарев. По словам доктора наук, в дальнейшем системе здравоохранение предстоит разработать научно-обоснованные специализированные подходы к реабилитации. «Нам предстоит дальше решать целый комплекс проблем, работать не покладая рук в плане восстановления утраченных функций пациентов. Разрабатывать научно-обоснованные специализированные подходы к профильной реабилитации пациентов с различными осложнениями после коронавируса», — подчеркнул Токарев. В беседе с URA.RU врач-терапевт Андрей Звонков добавил, что последствия COVID-19 могут проявиться лишь через поколения. «Коронавирус — очень непредсказуемая инфекция и как она сказалась на общем здоровье людей, мы узнаем, наверное, лишь спустя десятилетия, когда дети, родившиеся у перенесших COVID-19, дадут свое наследие. Как показывает эволюция, до 90% генов, которые мы имеем, появились, благодаря различным вирусным инфекциям», — объяснил он.