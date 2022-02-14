В России будут судить пенсионеров, требующих вернуть СССР

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Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, коммунисты, красный флаг, советский флаг, флаг ссср, флаг, кпрф, митинг, флаг советского союза
Последователей СССР ищут правоохранительные органы Фото:

Уголовное дело за призывы к свержению действующей власти и к возврату Советского Союза завели на пенсионерку из Подмосковья. Также дело заведено на главу иркутского отделения организации «Народный фронт СССР» Игоря Горбачева.

«71-летняя Валентина Реунова ведет youtube-канал „Народный фронт СССР“. Там проходил прямой эфир, к которому подключился начальник штаба Народного фронта СССР из Иркутска Игорь Горбачев. Он призвал неких ополченцев СССР объединится, захватить власть, восстановить Союз», — приводится информация в telegram-канале «Осторожно, новости».

Дело было возбуждено в отношении обоих россиян по статье 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», пишет MK.RU. Горбачева арестовали, Реунову, которая живет в селе Молоково Московской области, ищут.

Ранее в Нижневартовске прошла совместная спецоперация ФСБ, Росгвардии и главного управления по противодействию экстремизму, в ходе которой были задержаны более 20 радикалов из «СССР», планировавших вооруженные захваты административных зданий. Один из последователей — Рустам Шарипов — выдвигался в качестве кандидата по одномандатному избирательному округу.

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Уголовное дело за призывы к свержению действующей власти и к возврату Советского Союза завели на пенсионерку из Подмосковья. Также дело заведено на главу иркутского отделения организации «Народный фронт СССР» Игоря Горбачева. «71-летняя Валентина Реунова ведет youtube-канал „Народный фронт СССР“. Там проходил прямой эфир, к которому подключился начальник штаба Народного фронта СССР из Иркутска Игорь Горбачев. Он призвал неких ополченцев СССР объединится, захватить власть, восстановить Союз», — приводится информация в telegram-канале «Осторожно, новости». Дело было возбуждено в отношении обоих россиян по статье 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», пишет MK.RU. Горбачева арестовали, Реунову, которая живет в селе Молоково Московской области, ищут. Ранее в Нижневартовске прошла совместная спецоперация ФСБ, Росгвардии и главного управления по противодействию экстремизму, в ходе которой были задержаны более 20 радикалов из «СССР», планировавших вооруженные захваты административных зданий. Один из последователей — Рустам Шарипов — выдвигался в качестве кандидата по одномандатному избирательному округу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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