В России будут судить пенсионеров, требующих вернуть СССР

14 февраля 2022 в 20:07 Размер текста - 17 +

Последователей СССР ищут правоохранительные органы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уголовное дело за призывы к свержению действующей власти и к возврату Советского Союза завели на пенсионерку из Подмосковья. Также дело заведено на главу иркутского отделения организации «Народный фронт СССР» Игоря Горбачева. «71-летняя Валентина Реунова ведет youtube-канал „Народный фронт СССР“. Там проходил прямой эфир, к которому подключился начальник штаба Народного фронта СССР из Иркутска Игорь Горбачев. Он призвал неких ополченцев СССР объединится, захватить власть, восстановить Союз», — приводится информация в telegram-канале «Осторожно, новости». Дело было возбуждено в отношении обоих россиян по статье 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», пишет MK.RU . Горбачева арестовали, Реунову, которая живет в селе Молоково Московской области, ищут. Ранее в Нижневартовске прошла совместная спецоперация ФСБ, Росгвардии и главного управления по противодействию экстремизму, в ходе которой были задержаны более 20 радикалов из «СССР», планировавших вооруженные захваты административных зданий. Один из последователей — Рустам Шарипов — выдвигался в качестве кандидата по одномандатному избирательному округу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Уголовное дело за призывы к свержению действующей власти и к возврату Советского Союза завели на пенсионерку из Подмосковья. Также дело заведено на главу иркутского отделения организации «Народный фронт СССР» Игоря Горбачева. «71-летняя Валентина Реунова ведет youtube-канал „Народный фронт СССР“. Там проходил прямой эфир, к которому подключился начальник штаба Народного фронта СССР из Иркутска Игорь Горбачев. Он призвал неких ополченцев СССР объединится, захватить власть, восстановить Союз», — приводится информация в telegram-канале «Осторожно, новости». Дело было возбуждено в отношении обоих россиян по статье 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», пишет MK.RU. Горбачева арестовали, Реунову, которая живет в селе Молоково Московской области, ищут. Ранее в Нижневартовске прошла совместная спецоперация ФСБ, Росгвардии и главного управления по противодействию экстремизму, в ходе которой были задержаны более 20 радикалов из «СССР», планировавших вооруженные захваты административных зданий. Один из последователей — Рустам Шарипов — выдвигался в качестве кандидата по одномандатному избирательному округу.