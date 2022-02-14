Двое детей пострадали в ДТП из-за тюменца без прав

15 февраля 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Столкновение произошло на улице Обдорской в Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двое детей пострадали в Тюмени в ДТП из-за водителя, не имеющего права управления транспортом. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Инцидент произошел в областной столице 14 февраля. «„Лада Приора“ и Daewoo столкнулись вчера в шестом часу вечера на ул. Обдорской. Предварительно, „Лада“ без госномеров проехала перекресток на красный сигнал светофора», — рассказали в ведомстве. За рулем отечественно автомобиля оказался 26-летний мужчина, живущий в деревне Дударева, у которого нет прав на управление машиной. По данным ГИБДД, в Daewoo пострадали два ребенка — двух и шести лет. Детям оказана помощь, госпитализация не потребовалась. В Госавтоинспекции добавили, что водитель «Лады» привлечен к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения, полиса ОСАГО, и за езду без госномеров. Обстоятельства ДТП выясняются. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Двое детей пострадали в Тюмени в ДТП из-за водителя, не имеющего права управления транспортом. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Инцидент произошел в областной столице 14 февраля. «„Лада Приора“ и Daewoo столкнулись вчера в шестом часу вечера на ул. Обдорской. Предварительно, „Лада“ без госномеров проехала перекресток на красный сигнал светофора», — рассказали в ведомстве. За рулем отечественно автомобиля оказался 26-летний мужчина, живущий в деревне Дударева, у которого нет прав на управление машиной. По данным ГИБДД, в Daewoo пострадали два ребенка — двух и шести лет. Детям оказана помощь, госпитализация не потребовалась. В Госавтоинспекции добавили, что водитель «Лады» привлечен к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения, полиса ОСАГО, и за езду без госномеров. Обстоятельства ДТП выясняются.