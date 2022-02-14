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Двое детей пострадали в ДТП из-за тюменца без прав

© Служба новостей «URA.RU»
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Столкновение произошло на улице Обдорской в Тюмени Фото:

Двое детей пострадали в Тюмени в ДТП из-за водителя, не имеющего права управления транспортом. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Инцидент произошел в областной столице 14 февраля.

«„Лада Приора“ и Daewoo столкнулись вчера в шестом часу вечера на ул. Обдорской. Предварительно, „Лада“ без госномеров проехала перекресток на красный сигнал светофора», — рассказали в ведомстве. За рулем отечественно автомобиля оказался 26-летний мужчина, живущий в деревне Дударева, у которого нет прав на управление машиной.

По данным ГИБДД, в Daewoo пострадали два ребенка — двух и шести лет. Детям оказана помощь, госпитализация не потребовалась.

В Госавтоинспекции добавили, что водитель «Лады» привлечен к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения, полиса ОСАГО, и за езду без госномеров. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Двое детей пострадали в Тюмени в ДТП из-за водителя, не имеющего права управления транспортом. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Инцидент произошел в областной столице 14 февраля. «„Лада Приора“ и Daewoo столкнулись вчера в шестом часу вечера на ул. Обдорской. Предварительно, „Лада“ без госномеров проехала перекресток на красный сигнал светофора», — рассказали в ведомстве. За рулем отечественно автомобиля оказался 26-летний мужчина, живущий в деревне Дударева, у которого нет прав на управление машиной. По данным ГИБДД, в Daewoo пострадали два ребенка — двух и шести лет. Детям оказана помощь, госпитализация не потребовалась. В Госавтоинспекции добавили, что водитель «Лады» привлечен к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения, полиса ОСАГО, и за езду без госномеров. Обстоятельства ДТП выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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