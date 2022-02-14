Участницу челябинского ОПГ по инсценировке ДТП ждет суд

Преступница согласилась сотрудничать со следствием Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске ожидает суда участница преступной группы по инсценировке фиктивных дорожно-транспортных происшествий. 37-летняя женщина получала деньги от страховых компаний, предоставляя им ложные сведения о ДТП, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Обвиняемая приобрела автомобиль, на котором с 2017 по 2018 год участвовала в фиктивных ДТП. Она находила лиц, которые ставили свои подписи в фиктивных документах в качестве виновника или потерпевшего в ДТП, а после передавала фиктивные документы в страховую компанию, получая выплату», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве добавили, что в ходе расследования обвиняемая частично возместила ущерб страховой компании в размере 200 тысяч рублей. Также она согласилась сотрудничать со следствием. Дело направлено на рассмотрение в центральный районный суд Челябинска.