Клинцевич назвал отвод войск РФ от границ Украины преждевременным

15 февраля 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Российские войска завершили учения на границе Украины и Белоруссии Фото: Анна Майорова © URA.RU Из-за угрозы со стороны Украины отвод российских войск в ходе учений «Союзная решимость — 2022» с границ Белоруссии является преждевременным решением. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. «Мы сейчас находимся на такой стадии, когда глобальная общемировая провокация, которую устраивают американцы, накачивая оружием и боеприпасами украинских националистов, прорвется, и они приступят к физической зачистке людей, проживающих на территории ДНР и ЛНР. У нас идут плановые учения, войска сосредотачиваются вдоль границ с союзным государством, но сегодня мы их заканчиваем. Я считаю, что это не очень правильно. Так как завтра националисты могут начать физическую зачистку территории непризнанных республик», — высказал он свое мнение Франц Клинцевич. В беседе с URA.RU вице-президент Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев», Герой РФ Вячеслав Сивко объяснил, что отвод войск с границ Украины и Беларуси является логическим завершением учений «Союзная решимость — 2022». «У каждого учения есть план начала, реализации и окончания. Сегодня свершилось то, что должно было произойти — с условным противником справились, задачу выполнили, руководители дали оценку, правильно действовали войска или нет, и началось возвращение в исходное положение. Мы увидели, что есть определенные направления, которые могут угрожать нашей государственной безопасности, и провели учения», — подчеркнул он. Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о завершении учений и возвращении войск Южного и Западного военных округов от границы с Украиной в пункты дислокации. После чего индекс Московской биржи повысился на 3,431% по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за угрозы со стороны Украины отвод российских войск в ходе учений «Союзная решимость — 2022» с границ Белоруссии является преждевременным решением. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. «Мы сейчас находимся на такой стадии, когда глобальная общемировая провокация, которую устраивают американцы, накачивая оружием и боеприпасами украинских националистов, прорвется, и они приступят к физической зачистке людей, проживающих на территории ДНР и ЛНР. У нас идут плановые учения, войска сосредотачиваются вдоль границ с союзным государством, но сегодня мы их заканчиваем. Я считаю, что это не очень правильно. Так как завтра националисты могут начать физическую зачистку территории непризнанных республик», — высказал он свое мнение Франц Клинцевич. В беседе с URA.RU вице-президент Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев», Герой РФ Вячеслав Сивко объяснил, что отвод войск с границ Украины и Беларуси является логическим завершением учений «Союзная решимость — 2022». «У каждого учения есть план начала, реализации и окончания. Сегодня свершилось то, что должно было произойти — с условным противником справились, задачу выполнили, руководители дали оценку, правильно действовали войска или нет, и началось возвращение в исходное положение. Мы увидели, что есть определенные направления, которые могут угрожать нашей государственной безопасности, и провели учения», — подчеркнул он. Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о завершении учений и возвращении войск Южного и Западного военных округов от границы с Украиной в пункты дислокации. После чего индекс Московской биржи повысился на 3,431% по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня.