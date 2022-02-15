Заявление Минобороны РФ заставило расти рубль и акции компаний

15 февраля 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

Минобороны России завершило учения вблизи границ с Украиной Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Акции крупнейших компаний России показали пятипроцентный рост 15 февраля с начала продаж. Это следует из индекса Московской биржи. Эксперты считают, что поводом для роста стало заявление Минобороны России о завершении учений вблизи границ с Украиной. По состоянию на 15 февраля 13:00 по московскому времени индекс Мосбиржи повысился на 119,46 пункта (3,431%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3600,84 пункта. Акции Яндекса утром 15 февраля декабря стартовали с 3 497 рублей за акцию. Сейчас ценные бумаги выросли уже 5,65% (+190 рублей). Похожая ситуация и с акциями Ozon (+4,85%), Сбербанка, (+4,22%), Газпрома (+3,46%), Лукойла (+3,21%) и X5 Retail Group (+3,10%). В то же время, курс доллара падает на 1,06 рублей — до 75,7 рубля, курс евро — на 95 копеек, до 85,9 рубля. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе с URA.RU отметил, что сегодняшнее подорожание акций вызвало сообщение Минобороны России о возврате войск в гарнизоны после завершения учений, которые на Западе связывали с готовящимся вторжением на Украину. «Совершенно очевидно, что Россия не планирует нападать на Украину, имеющую слабую экономику — тем смысла захватывать подобную страну, чтобы потом ее дотировать за счет своего же государственного бюджета», — отметил он. Хазанов уточнил, что росту курсов акций также поспособствовало постепенное подорожание цветных металлов и нефти. «Хотя цены в один день идут вверх, в другой — вниз, тем не менее, в их динамике проявился тренд на повышение, который пока вряд ли будет ослабевать. Данные факторы вероятно и вселяют оптимизм в инвесторов, стимулируя их к покупке ценных бумаг отечественных компаний», — объяснил эксперт. Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о завершении учений и возвращении войск Южного и Западного военных округов от границы с Украиной в пункты дислокации. При этом часть российских военных еще продолжают учения, в которых участвуют «все военные округа, флоты и ВДВ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Акции крупнейших компаний России показали пятипроцентный рост 15 февраля с начала продаж. Это следует из индекса Московской биржи. Эксперты считают, что поводом для роста стало заявление Минобороны России о завершении учений вблизи границ с Украиной. По состоянию на 15 февраля 13:00 по московскому времени индекс Мосбиржи повысился на 119,46 пункта (3,431%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3600,84 пункта. Акции Яндекса утром 15 февраля декабря стартовали с 3 497 рублей за акцию. Сейчас ценные бумаги выросли уже 5,65% (+190 рублей). Похожая ситуация и с акциями Ozon (+4,85%), Сбербанка, (+4,22%), Газпрома (+3,46%), Лукойла (+3,21%) и X5 Retail Group (+3,10%). В то же время, курс доллара падает на 1,06 рублей — до 75,7 рубля, курс евро — на 95 копеек, до 85,9 рубля. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе с URA.RU отметил, что сегодняшнее подорожание акций вызвало сообщение Минобороны России о возврате войск в гарнизоны после завершения учений, которые на Западе связывали с готовящимся вторжением на Украину. «Совершенно очевидно, что Россия не планирует нападать на Украину, имеющую слабую экономику — тем смысла захватывать подобную страну, чтобы потом ее дотировать за счет своего же государственного бюджета», — отметил он. Хазанов уточнил, что росту курсов акций также поспособствовало постепенное подорожание цветных металлов и нефти. «Хотя цены в один день идут вверх, в другой — вниз, тем не менее, в их динамике проявился тренд на повышение, который пока вряд ли будет ослабевать. Данные факторы вероятно и вселяют оптимизм в инвесторов, стимулируя их к покупке ценных бумаг отечественных компаний», — объяснил эксперт. Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о завершении учений и возвращении войск Южного и Западного военных округов от границы с Украиной в пункты дислокации. При этом часть российских военных еще продолжают учения, в которых участвуют «все военные округа, флоты и ВДВ».