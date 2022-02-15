15 февраля 2022

Блогер Даня Милохин попал под колеса в Москве. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Даня Милохин ударился головой при столкновении с велосипедистом

Российского блогера Даню Милохина сбил велосипедист, когда тот выходил из своего автомобиля Mercedes Maybach. Тиктокер опубликовал в Instagram фотографии, на которых видно травмы на голове, которые он получил в результате столкновения.

Даня Милохин, выходя из своего Maybach, не посмотрел по сторонам и попал под колеса велосипеда, передает РЕН ТВ. На опубликованных снимках в Instagram блогера видно, что при падении он ударился лицом, получив несколько ссадин и синяков.

Травмы Дани Милохина после ДТП с велосипедистом

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российского блогера Даню Милохина сбил велосипедист, когда тот выходил из своего автомобиля Mercedes Maybach. Тиктокер опубликовал в Instagram фотографии, на которых видно травмы на голове, которые он получил в результате столкновения. Даня Милохин, выходя из своего Maybach, не посмотрел по сторонам и попал под колеса велосипеда, передает РЕН ТВ. На опубликованных снимках в Instagram блогера видно, что при падении он ударился лицом, получив несколько ссадин и синяков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...