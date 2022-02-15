Даня Милохин ударился головой при столкновении с велосипедистомInstagram Дани Милохина @danya_milokhin
Российского блогера Даню Милохина сбил велосипедист, когда тот выходил из своего автомобиля Mercedes Maybach. Тиктокер опубликовал в Instagram фотографии, на которых видно травмы на голове, которые он получил в результате столкновения.
Даня Милохин, выходя из своего Maybach, не посмотрел по сторонам и попал под колеса велосипеда, передает РЕН ТВ. На опубликованных снимках в Instagram блогера видно, что при падении он ударился лицом, получив несколько ссадин и синяков.
Российского блогера Даню Милохина сбил велосипедист, когда тот выходил из своего автомобиля Mercedes Maybach. Тиктокер опубликовал в Instagram фотографии, на которых видно травмы на голове, которые он получил в результате столкновения. Даня Милохин, выходя из своего Maybach, не посмотрел по сторонам и попал под колеса велосипеда, передает РЕН ТВ. На опубликованных снимках в Instagram блогера видно, что при падении он ударился лицом, получив несколько ссадин и синяков.