Блогер Даня Милохин попал под колеса в Москве. Видео 16 февраля 2022 в 00:17 Размер текста - 17 + Даня Милохин ударился головой при столкновении с велосипедистом Instagram Дани Милохина @danya_milokhin Российского блогера Даню Милохина сбил велосипедист, когда тот выходил из своего автомобиля Mercedes Maybach. Тиктокер опубликовал в Instagram фотографии, на которых видно травмы на голове, которые он получил в результате столкновения. Даня Милохин, выходя из своего Maybach, не посмотрел по сторонам и попал под колеса велосипеда, передает РЕН ТВ. На опубликованных снимках в Instagram блогера видно, что при падении он ударился лицом, получив несколько ссадин и синяков. Травмы Дани Милохина после ДТП с велосипедистом Instagram @danya_milokhin Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Российского блогера Даню Милохина сбил велосипедист, когда тот выходил из своего автомобиля Mercedes Maybach. Тиктокер опубликовал в Instagram фотографии, на которых видно травмы на голове, которые он получил в результате столкновения. Даня Милохин, выходя из своего Maybach, не посмотрел по сторонам и попал под колеса велосипеда, передает РЕН ТВ. На опубликованных снимках в Instagram блогера видно, что при падении он ударился лицом, получив несколько ссадин и синяков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям