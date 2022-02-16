Моргенштерн просит за свое выступление, как Пугачева. «Депутатам скидка»

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Моргенштерн берет за выступление от 100 тысяч долларов Фото:

После эмиграции из России рэпер Алишер Моргенштерн продолжил давать концерты. По словам исполнителя, он сохраняет за собой статус одной из самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса. Стоимость выступления начинается от 100 тысяч долларов.

«Сейчас, в основном, выступаем на корпоративах. Ценник начинается от 100 тысяч долларов. Депутатам скидка», — передает слова репера Дни.ру. По информации издания, примерно столько же получает певица Алла Пугачева.

Моргенштерн покинул Россию в ноябре 2021 года после того, как председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в социальных сетях. После источники СМИ сообщали, что администрация президента РФ якобы ведет переговоры с рэпером. Предполагается, что Моргенштерну предлагали вернуться в страну на условиях сотрудничества. В Кремле эту новость назвали «уткой».

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После эмиграции из России рэпер Алишер Моргенштерн продолжил давать концерты. По словам исполнителя, он сохраняет за собой статус одной из самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса. Стоимость выступления начинается от 100 тысяч долларов. «Сейчас, в основном, выступаем на корпоративах. Ценник начинается от 100 тысяч долларов. Депутатам скидка», — передает слова репера Дни.ру. По информации издания, примерно столько же получает певица Алла Пугачева. Моргенштерн покинул Россию в ноябре 2021 года после того, как председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в социальных сетях. После источники СМИ сообщали, что администрация президента РФ якобы ведет переговоры с рэпером. Предполагается, что Моргенштерну предлагали вернуться в страну на условиях сотрудничества. В Кремле эту новость назвали «уткой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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