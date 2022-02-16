Моргенштерн берет за выступление от 100 тысяч долларовФото: instagram-аккаунт Моргенштерна
После эмиграции из России рэпер Алишер Моргенштерн продолжил давать концерты. По словам исполнителя, он сохраняет за собой статус одной из самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса. Стоимость выступления начинается от 100 тысяч долларов.
«Сейчас, в основном, выступаем на корпоративах. Ценник начинается от 100 тысяч долларов. Депутатам скидка», — передает слова репера Дни.ру. По информации издания, примерно столько же получает певица Алла Пугачева.
Моргенштерн покинул Россию в ноябре 2021 года после того, как председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в социальных сетях. После источники СМИ сообщали, что администрация президента РФ якобы ведет переговоры с рэпером. Предполагается, что Моргенштерну предлагали вернуться в страну на условиях сотрудничества. В Кремле эту новость назвали «уткой».
После эмиграции из России рэпер Алишер Моргенштерн продолжил давать концерты. По словам исполнителя, он сохраняет за собой статус одной из самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса. Стоимость выступления начинается от 100 тысяч долларов. «Сейчас, в основном, выступаем на корпоративах. Ценник начинается от 100 тысяч долларов. Депутатам скидка», — передает слова репера Дни.ру. По информации издания, примерно столько же получает певица Алла Пугачева. Моргенштерн покинул Россию в ноябре 2021 года после того, как председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в социальных сетях. После источники СМИ сообщали, что администрация президента РФ якобы ведет переговоры с рэпером. Предполагается, что Моргенштерну предлагали вернуться в страну на условиях сотрудничества. В Кремле эту новость назвали «уткой».