Моргенштерн просит за свое выступление, как Пугачева. «Депутатам скидка»

16 февраля 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Моргенштерн берет за выступление от 100 тысяч долларов Фото: instagram-аккаунт Моргенштерна После эмиграции из России рэпер Алишер Моргенштерн продолжил давать концерты. По словам исполнителя, он сохраняет за собой статус одной из самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса. Стоимость выступления начинается от 100 тысяч долларов. «Сейчас, в основном, выступаем на корпоративах. Ценник начинается от 100 тысяч долларов. Депутатам скидка», — передает слова репера Дни.ру. По информации издания, примерно столько же получает певица Алла Пугачева. Моргенштерн покинул Россию в ноябре 2021 года после того, как председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в социальных сетях. После источники СМИ сообщали, что администрация президента РФ якобы ведет переговоры с рэпером. Предполагается, что Моргенштерну предлагали вернуться в страну на условиях сотрудничества. В Кремле эту новость назвали «уткой». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После эмиграции из России рэпер Алишер Моргенштерн продолжил давать концерты. По словам исполнителя, он сохраняет за собой статус одной из самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса. Стоимость выступления начинается от 100 тысяч долларов. «Сейчас, в основном, выступаем на корпоративах. Ценник начинается от 100 тысяч долларов. Депутатам скидка», — передает слова репера Дни.ру. По информации издания, примерно столько же получает певица Алла Пугачева. Моргенштерн покинул Россию в ноябре 2021 года после того, как председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в социальных сетях. После источники СМИ сообщали, что администрация президента РФ якобы ведет переговоры с рэпером. Предполагается, что Моргенштерну предлагали вернуться в страну на условиях сотрудничества. В Кремле эту новость назвали «уткой».