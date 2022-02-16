Американский судья заявил о завышении баллов Валиевой

17 февраля 2022 в 07:46 Размер текста - 17 +

По итогам короткой программы Камила Валиева заняла первое место Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Американский судья Джо Инман заявил, что российской фигуристке Камиле Валиевой якобы завысили оценки за исполнение короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. По мнению Инмана, спортсменка невыразительно исполнила один из основных элементов своего выступления. «Камиле завысили оценку. Из-за тройного акселя. На мой взгляд, она отклонилась от своей выразительности», — заявил Инман в интервью американскому изданию USA Today. Представитель судейского корпуса США добавил, что Валиева в целом превосходно откатала свою программу. Однако, по его мнению, в ее движениях не было прежнего «порыва», а выступление выглядело «осторожно». Поэтому по итогам короткой программы он поставил бы на первые места другую россиянку Анну Щербакову и японку Каори Сакамото. Медали в женском фигурном катании будут распределены 17 февраля по итогам произвольной программы. В настоящее время в общем зачете Валиева занимает первое место, набрав по итогам короткой программы 82,1 балла. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американский судья Джо Инман заявил, что российской фигуристке Камиле Валиевой якобы завысили оценки за исполнение короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. По мнению Инмана, спортсменка невыразительно исполнила один из основных элементов своего выступления. «Камиле завысили оценку. Из-за тройного акселя. На мой взгляд, она отклонилась от своей выразительности», — заявил Инман в интервью американскому изданию USA Today. Представитель судейского корпуса США добавил, что Валиева в целом превосходно откатала свою программу. Однако, по его мнению, в ее движениях не было прежнего «порыва», а выступление выглядело «осторожно». Поэтому по итогам короткой программы он поставил бы на первые места другую россиянку Анну Щербакову и японку Каори Сакамото. Медали в женском фигурном катании будут распределены 17 февраля по итогам произвольной программы. В настоящее время в общем зачете Валиева занимает первое место, набрав по итогам короткой программы 82,1 балла.