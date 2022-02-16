Американский судья заявил о завышении баллов Валиевой

Американский судья Джо Инман заявил, что российской фигуристке Камиле Валиевой якобы завысили оценки за исполнение короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. По мнению Инмана, спортсменка невыразительно исполнила один из основных элементов своего выступления.
«Камиле завысили оценку. Из-за тройного акселя. На мой взгляд, она отклонилась от своей выразительности», — заявил Инман в интервью американскому изданию USA Today.
Представитель судейского корпуса США добавил, что Валиева в целом превосходно откатала свою программу. Однако, по его мнению, в ее движениях не было прежнего «порыва», а выступление выглядело «осторожно». Поэтому по итогам короткой программы он поставил бы на первые места другую россиянку Анну Щербакову и японку Каори Сакамото.
Медали в женском фигурном катании будут распределены 17 февраля по итогам произвольной программы. В настоящее время в общем зачете Валиева занимает первое место, набрав по итогам короткой программы 82,1 балла.
Американский судья Джо Инман заявил, что российской фигуристке Камиле Валиевой якобы завысили оценки за исполнение короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. По мнению Инмана, спортсменка невыразительно исполнила один из основных элементов своего выступления. «Камиле завысили оценку. Из-за тройного акселя. На мой взгляд, она отклонилась от своей выразительности», — заявил Инман в интервью американскому изданию USA Today. Представитель судейского корпуса США добавил, что Валиева в целом превосходно откатала свою программу. Однако, по его мнению, в ее движениях не было прежнего «порыва», а выступление выглядело «осторожно». Поэтому по итогам короткой программы он поставил бы на первые места другую россиянку Анну Щербакову и японку Каори Сакамото. Медали в женском фигурном катании будут распределены 17 февраля по итогам произвольной программы. В настоящее время в общем зачете Валиева занимает первое место, набрав по итогам короткой программы 82,1 балла.