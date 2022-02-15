Валиева победила в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

15 февраля 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

Камила Валиева набрала 81,16 балла несмотря на падение Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Российская фигуристка Камила Валиева обошла японскую спортсменку во время короткой программы на зимней Олимпиаде в Пекине. Она набрала 82,1 балла и заняла первое место. Ранее Валиевой разрешили продолжить участие в соревнованиях после допингового скандала. Во время выступления, которое транслировалось на «Первом канале», российская фигуристка набрала 44,51 технических балла. Лидировавшая ранее спортсменка из Японии Вакаба Хигути получила 39,5 технических балла и 73,51 итоговых. Валиева оторвалась от нее на 8,65 балла несмотря на то, что упала во время исполнения первого прыжка. Итоговая оценка российской фигуристки составила 81,16 балла. Другая спортсменка из сборной Олимпийского комитета России, Анна Щербакова заняла второе место. Она получила 42,87 технических балла и 80,2 итоговых. Это был самый чистый прокат среди российских фигуристок. Третье место заняла японка Каори Сакамото, набрав 79, 84 итоговых балла. Она полностью справилась со своей программой. Россиянка Александра Трусова осталась четвертой. Несмотря на то, что ее программа могла бы стать рекордной по техническим баллам, фигуристка набрала всего 41,12 балла. Трусова упала после выполнения одного из прыжков. В итоге она получила 74,6 итоговых балла. Впереди российских фигуристок ожидает произвольная программа. Победителей определит сумма баллов по итогам обоих выступлений. Ранее Валиеву временно отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы. В организме у фигуристки обнаружили триметадизин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) позволило Валиевой участвовать в соревнованиях на Олимпиаде. МОК и WADA объявили, что намерены подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. CAS позволил Валиевой вернуться к выступлениям из-за ее статуса «защищенной персоны» — ей еще нет 16 лет. При этом исполнительный комитет МОК объявил, что не будет проводить церемонию награждения, если фигуристка займет призовое место. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская фигуристка Камила Валиева обошла японскую спортсменку во время короткой программы на зимней Олимпиаде в Пекине. Она набрала 82,1 балла и заняла первое место. Ранее Валиевой разрешили продолжить участие в соревнованиях после допингового скандала. Во время выступления, которое транслировалось на «Первом канале», российская фигуристка набрала 44,51 технических балла. Лидировавшая ранее спортсменка из Японии Вакаба Хигути получила 39,5 технических балла и 73,51 итоговых. Валиева оторвалась от нее на 8,65 балла несмотря на то, что упала во время исполнения первого прыжка. Итоговая оценка российской фигуристки составила 81,16 балла. Другая спортсменка из сборной Олимпийского комитета России, Анна Щербакова заняла второе место. Она получила 42,87 технических балла и 80,2 итоговых. Это был самый чистый прокат среди российских фигуристок. Третье место заняла японка Каори Сакамото, набрав 79, 84 итоговых балла. Она полностью справилась со своей программой. Россиянка Александра Трусова осталась четвертой. Несмотря на то, что ее программа могла бы стать рекордной по техническим баллам, фигуристка набрала всего 41,12 балла. Трусова упала после выполнения одного из прыжков. В итоге она получила 74,6 итоговых балла. Впереди российских фигуристок ожидает произвольная программа. Победителей определит сумма баллов по итогам обоих выступлений. Ранее Валиеву временно отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы. В организме у фигуристки обнаружили триметадизин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) позволило Валиевой участвовать в соревнованиях на Олимпиаде. МОК и WADA объявили, что намерены подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. CAS позволил Валиевой вернуться к выступлениям из-за ее статуса «защищенной персоны» — ей еще нет 16 лет. При этом исполнительный комитет МОК объявил, что не будет проводить церемонию награждения, если фигуристка займет призовое место.