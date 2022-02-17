На Кавказе туриста убили за попытку сходить в туалет на обочине

17 февраля 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Неизвестные ударили мужчину ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Карачаево-Черкессии убили туриста из Москвы. Мужчину ударили ножом при его попытке справить нужду на обочине дороги. «В Карачаево-Черкесии убили туриста из Москвы. Он остановился сходить в туалет на обочине», — сообщается в telegram-канале Baza. Группа туристов из восьми человек направлялась из аэропорта Минеральных вод в Архыз. По дороге одному из них понадобилось в туалет. После того, как турист отошел в сторону обочины, к нему подъехал автомобиль «Веста», оттуда вышли двое молодых людей. Им не понравились намерения мужчины справить нужду на обочине. Завязалась ссора, во время которой один из неизвестных ударил москвича ножом. После чего нападавшие скрылись. Раненого туриста госпитализировали, однако по пути в больницу он скончался. Нападавших объявили в розыск. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Карачаево-Черкессии убили туриста из Москвы. Мужчину ударили ножом при его попытке справить нужду на обочине дороги. «В Карачаево-Черкесии убили туриста из Москвы. Он остановился сходить в туалет на обочине», — сообщается в telegram-канале Baza. Группа туристов из восьми человек направлялась из аэропорта Минеральных вод в Архыз. По дороге одному из них понадобилось в туалет. После того, как турист отошел в сторону обочины, к нему подъехал автомобиль «Веста», оттуда вышли двое молодых людей. Им не понравились намерения мужчины справить нужду на обочине. Завязалась ссора, во время которой один из неизвестных ударил москвича ножом. После чего нападавшие скрылись. Раненого туриста госпитализировали, однако по пути в больницу он скончался. Нападавших объявили в розыск.