Юрист рассказал о новых штрафах для россиян с 1 марта

18 февраля 2022 в 07:34 Размер текста - 17 +

С 1 марта в стране вступают в силу сразу несколько законов, которые вводят новые штрафы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России с 1 марта появятся новые штрафы для физических и юридических лиц. Речь идет о наказаниях для водителей и самовольной благотворительности. URA.RU подготовило список изменений. С марта требования о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии будут относиться не только к физическим лицам, но и к юридическим, являющимся собственниками недвижимости. Они предусматривают штрафы за самовольное остекление балконов.

Инспекторы ГИБДД начнут выписывать штрафы за отсутствие актуальной диагностической карты у водителей. Сумма штрафа составит 2 тысяч рублей.

Усилится контроль за автомобилями без полиса ОСАГО. Штраф останется прежним, 800 рублей, но выписывать его смогут автоматические комплексы, передает Life . Причем штрафовать камеры смогут с частотой до одного раза в сутки.

. Причем штрафовать камеры смогут с частотой до одного раза в сутки. С начала следующего месяца появится штраф за незаконную установку ящика для благотворительности. Для граждан он составит до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей.

Вводится также штраф для организаций, которые нарушают правила установки ящиков для благотворительности. Для должностных лиц он составит от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических — от 10 до 30 тысяч. Ранее в Минфине РФ разработали новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предполагают введение штрафов для частного бизнеса за искажение информации о товарах. Представители бизнеса, в свою очередь, призвали снизить штрафы в новой версии КоАП, пишет телеканал 360. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил соответствующую просьбу в Минюст РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России с 1 марта появятся новые штрафы для физических и юридических лиц. Речь идет о наказаниях для водителей и самовольной благотворительности. URA.RU подготовило список изменений. Ранее в Минфине РФ разработали новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предполагают введение штрафов для частного бизнеса за искажение информации о товарах. Представители бизнеса, в свою очередь, призвали снизить штрафы в новой версии КоАП, пишет телеканал 360. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил соответствующую просьбу в Минюст РФ.